Enero y febrero pintan como pocas veces en la trayectoria de la industria audiovisual. Es tiempo de estar en cine, a partir de los cuatro eventos sucesivos que se anuncian, iniciando con el Festival de Cine Global Dominicano, en el Teatro Nacional Eduardo Brito la noche del 27 de enero, con la proyección del estreno de Mis 500 locos, drama basado en un libro del doctor Antonio Zagul, dirigido por Leticia Tonos.

Omar de la Cruz, director del Festival del Cine Global Dominicano, dijo que la cartelera son 95 películas incluye 55 largometrajes, 18 cortometrajes y 15 documentales”.

Los invitados internacionales son 50 y vienen para compartir experiencias y asesorías. España, país invitado, trae una oferta de film españoles de alta calidad.

La sede es el Cine Blue Mall-Palacio del Cine, con entradas gratis, cortesía de Palacio del Cine y Grupo Corripio, junto a Claro Dominicana, Constructora Bisonó, Teatro Nacional. DGCINE, Distribuidora Corripio, Banco BHD León, Procomunicaciones, Sigma Petroleum Corporation, AeroMéxico, Cap Cana, Telesistema, Plaza Lama, Telemicro, Julietta 5 Beauty Supply, LM Constructora, Tiendas Katia, Tony BOGA, Burger King, The Willbes & Co., Ltd, Digital 15, IGlobal, La 91, Panamericana Films y Telemicro Internacional.

Películas

Entre ofertas del Festival están: La hija de un ladrón (Belén Funes) y Agosto (Armando Capó), Entre las dominicanas a estrenarse están Cabarete (Iván Bordas) y Mosh (Juan Antonio Bisonó).

EL DATO

Parásitos

El Festival incluye en su cartelera “Parásitos”, del director Bona Joon-ho, una obra maestra del cine actual, ganadora de una cantidad de premios.