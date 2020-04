Santo Domingo. Los niños son muy activos, por lo que no ir a la escuela, no ver a sus amiguitos, ni jugar con ellos, además de no poder salir, es una situación extraña y desconocida que les puede afectar mentalmente.

El psicólogo Luis Vergés afirma que los efectos psicológicos que puede tener en los niños este cambio repentino por la cuarentena, dependerá mucho de la actitud de los adultos.

“Los niños son muy impactados por la forma en cómo los adultos manejamos nuestras emociones ante las crisis. Si nos ven desesperados ellos entrarán en un circuito de desconfianza, inseguridad y miedo irracional. Estos factores psicológicos, al descontrolarse, podrían afectar el sueño, la alimentación y sus actividades normales, como es la capacidad de divertirse o disfrutar del juego”, explicó.

Debido a esto, el experto recomendó explicarles a los infantes la situación por la que estamos pasando en un lenguaje sencillo y gráfico que les permita entender por qué debemos quedarnos en casa.

“La información debe ser dicha con naturalidad, sin apelar al terror. Es recomendable ayudar al niño a organizar sus rutinas de cada día, dejando y respetando los espacios para el juego, que es su actividad principal, y la disciplina para cumplir algunas tareas mínimas conforme a su edad. Sea un modelo de higiene para ellos y de forma divertida practiquen juntos la forma de lavarse las manos, cómo toser o estornudar”.

Un apunte

Aislamiento sin temor

Que los pequeños se sientan seguros, sin temor, dependerá de los padres, que deben agregar a la lista amor y compresión, armas básicas para ayudarlos a sobrellevar la situación.

El terapeuta familiar recomienda no agregar al clima del hogar elementos conflictivos innecesarios, como peleas, reproches, humillaciones entre los adultos, mucho menos hacia los niños, y explorar los intereses de los pequeños para tratar de que desarrollen actividades donde estos intereses, sobre todo, saludables y lúdicos, faciliten su desarrollo como personas.

“A algunos niños les gusta pintar, otros cantar, bailar, escuchar cuentos, en fin, en la medida de lo posible, si logramos que tengan acceso a estas actividades, más las que ellos aportan con su ingenio y creatividad, será un período interesante lleno de aportes para su crecimiento como personas”, concluyó Vergés.