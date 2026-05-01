Asocivu rechaza traslado del Plan Piloto a la autopista Duarte

Santo Domingo.– La Asociación de Importadores de Vehículos Usados ​​expresó su rechazo al traslado de la oficina del antiguo Plan Piloto, ahora denominada Centro de Retención de Vehículos, desde el sector Honduras hacia el kilómetro 22 de la autopista Duarte, al considerar que la medida afecta al sector ya millas de ciudadanos.

Mediante un comunicado, el gremio calificó la decisión como “improvisada, desconsiderada y perjudicial”, señalando que el cambio debía ser coordinado previamente con los actores involucrados y ejecutado de forma gradual por la Policía Nacional y el Ministerio del Interior y Policía .

Asocivu afirmó que el traslado ha provocado complicaciones en los procesos de inspección, registro y regularización de vehículos, afectando tanto a importadores como a propietarios que deben realizar trámites relacionados con retenciones vehiculares.

Entre las principales inquietudes, el sector destacó la distancia de la nueva ubicación, que obliga a usuarios y comerciantes a desplazarse desde el Distrito Nacional y otras zonas urbanas hasta la autopista Duarte, enfrentando largos trayectos y congestionamientos vehiculares.

La entidad demostró que este tipo de decisiones debe tomarse tomando en cuenta el impacto operativo y económico para los ciudadanos, por lo que llamó a las autoridades a revisar la medida y establecer mecanismos que reduzcan las dificultades generadas por el cambio.