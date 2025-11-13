Mujer mata a su expareja durante incidente en Sosúa

Sosúa. – Una mujer fue arrestada este jueves tras ser acusada de quitarle la vida a su expareja con un arma blanca, durante un hecho ocurrido en el municipio de Sosúa, provincia Puerto Plata.

La presunta agresora fue identificada como Marisa Rosa, mientras que la víctima respondía al nombre de Jhonatan Martínez.

De acuerdo con informaciones preliminares, tras el incidente, Rosa fue detenida por las autoridades y se encuentra bajo custodia para fines de investigación.

El caso está siendo investigado por el Departamento de Investigaciones Criminales (DICRIM) y el Ministerio Público, que trabajan en el levantamiento de evidencias y en el esclarecimiento de las circunstancias en que ocurrió el hecho.