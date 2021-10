Estima país alcanzará inmunidad en marzo 2022

Santo Domingo,- La presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax estimó que la República Dominicana Alcanzará la inmunidad del rebaño contra la pandemia del coronavirus en el mes de marzo del próximo año.

La doctora Evangelina Soler recordó que hay cinco millones de personas que han sido vacunados con las dos dosis, a lo que se le agrega la población que se infectó y no se registró, los infectados que se han registrados, y los que se están infectando en la actualidad con los incrementos de los casos, por lo tanto en marzo del 2022 se podría estar consiguiendo esa inmunidad del rebaño.

Soler explicó que para conseguirse la meta de la inmunidad de rebaño se requiere que el 70 por ciento de los habitantes de un país debe haberse vacunado o infectado con el virus.

Entrevistada por Héctor Herrera Cabral en el programa D´AGENDA que cada domingo se difunde por Telesistema Canal 11 y TV Quisqueya para Estados Unidos, la facultativa aclaró que eso no significa que se vaya a erradicar el virus y que no lo tengamos con nosotros por mucho tiempo.

Advirtió que en el mundo se está diciendo que el coronavirus será para toda la vida, y en los próximos cinco años tendremos incidencias del virus, así como lo tenemos con la influenza.

“Hay cinco millones ya con dos dosis, más la población que se infectó y no se registró, más la población registrada, los que se van a infectar ahora producto de este aumento de casos y lo que podría acontecer en diciembre, yo pienso que nosotros ya para marzo estaríamos hablando de una inmunidad del rebaño”, ratificó la médico neumóloga.

Soler lamentó que no solo está aumentado las infecciones, hospitalización y muertes de personas por causa del Covid, sino que en un amplio segmento de la población se actúa como si ya el virus no existiera.

“Entonces vamos a ver que va a pasar de nuevo con el coronavirus a nivel mundial, va haber un brote, va haber un rebrote, la gente pierde la perspectiva y eso no se puede perder, hasta que nosotros no tengamos una inmunidad de rebaño que yo estimo que, con los que se vacunaron y ya se infectaron, probablemente para marzo del próximo año ya podríamos estar hablando de una inmunidad de rebaño”, insistió la facultativa.

La doctora Soler dijo que desde que se inició la docencia en los colegios privados comenzaron aumentar los caos de Covid, lo cual se incrementó con la apertura del año escolar en las escuelas públicas.

También alertó sobre el hecho de que, desde este mes de octubre hasta febrero aumenta la presencia del virus de la influenza, y los pacientes que tienen patología respiratoria como enfermedad broncopulmonar obstructiva crónico, los enfisematosos, y cualquier otro tipo de afección se ven severamente afectados por el neumococo.

“Hay que tomar en cuenta que esta dualidad, una infección por coronavirus en el contexto de una infección por influenza, eso es fatal”, señaló.

La presidenta de la Sociedad de Neumología dijo que le preocupa las próximas festividades navideñas, y el inicio de la temporada de béisbol, cuando se acumulan gran cantidad de personas, principalmente en los colmadones y otros centros de diversión, sobretodo de aquellos individuos que no están vacunados.

Neumólogos apoyan resolución Salud Publica de exigir tarjeta vacunación en ciertos lugares

La sociedad Dominicana de Neumología y Cirugía del Tórax apoya la resolución 000048-2021 del Ministerio de Salud Pública que exige la presentación de tarjeta de vacunación, a partir de este lunes, a quienes acudan donde haya aglomeraciones de personas en lugares cerrados, tanto públicos como privados, salvo algunas excepciones.

“La gente tiene que terminar de entender la importancia que tiene la vacunación, la resistencia ha conllevado a que se tomen esas medidas que nosotros como Sociedad de Neumología entendemos que son pertinentes”, dijo la doctora Evangelina Soler.

Soler agregó que la población tiene que corresponder con el gran esfuerzo que han hecho las autoridades para dotar al país de vacunas suficientes para que todo el mundo, en edad de vacunar, se vacune.

“Porque eso es un problema individual, pero que afecta a los otros, no es un problema mío solamente, yo me enfermo, se enferma mi hijo, pero él lo lleva al colegio e infecta a los demás niños, y también enferma a la profesora”, recordó la galena.

Sostuvo que hay que volver a tener actividad pro vacuna y ser proactivos, y las autoridades no solo deben circunscribirse a exigir, pues deben realizar actividades en conjunto.

“Deben visitar casa por casa, hacer jornadas móviles de vacunación, y ese tipo de acciones tienen impactos positivos porque la gente vence la reticencia que tiene, cuando escucha que su vecino se vacunó y no le pasó nada, el otro se motiva a vacunarse”, explicó.

Insistió en su llamado a las autoridades sanitarias a que no solo se limiten aplicar medidas restrictivas para que la gente se vacune, sino también ser más proactivas en las comunidades que están más rezagadas en la vacunación.

Ratificó que la mayor cantidad de personas que se infectan y que hay que hospitalizarlos, intubarlos y pierden la vida por el coronavirus, son aquellos que no se han vacunado.

Lamentó que en una provincia como San Cristóbal, una de las más pobladas del país, tenga una gran incidencia de contagios y eso se debe a que es una de las demarcaciones que más bajo porcentaje de vacunación tiene.

Alerta a quienes han superado el Covid hacerse chequeos por secuelas de enfermedades y muertes

La presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología Evangelina Soler recomendó a los pacientes que han superado el coronavirus que acudan a chequeos médicos debido a las secuelas de enfermedades que pueden sobrevenir e inclusive, provocar la muerte.

“Precisamente antes de ayer me dieron una noticia de un paciente, que no se atendió conmigo, pero en el pos me lo llevaron porque quedó con un poquito de restricción a la entrada de aire, dependiente de oxígeno, y murió de un infarto”, puso como ejemplo la profesional de la salud.

Soler dijo que muchos pacientes rebasan el proceso agudo, están bien, y luego mueren de una complicación cardiaca.

“Por eso es tan importante que el paciente, aún con un curso leve de la enfermedad, vaya y se haga su chequeo”, insistió.

Agregó que ya se sabe que desde el punto de vista de la organicidad, al margen del efecto psicosocial, la parte orgánica se ve severamente afectada en todo su contexto cuando una persona se infecta del coronavirus, incluso si los síntomas son leves.

Explicó que hay gente que resulta contagiado del Covid, se trata en su casa o van donde un médico que no tiene mucha experiencia y se quedan sin hacerse un laboratorio, ecocardiograma, una ecografía doppler de los miembros inferiores, en fin, sin hacerse un chequeo.

“Y entonces sucede que cuando a ti te da el coronavirus, se te inflama una gran parte del cuerpo, y una de las cosas que se inflaman son los vasos cardiacos, membranas cardiacas, las membranas del pulmón, entre otras afecciones”, argumentó.

Insistió en que el coronavirus puede producir una inflamación de las paredes del corazón y provocar varios efectos hasta desarrollar enfermedades coronarias.

También puede desarrollar trombo, afección del sistema nervioso central, accidentes cerebrovasculares, y definitivamente va a faltar tiempo para estudiar todos los efectos que tiene en cuanto al cerebro, el sentido, la acústica, el olfato, la audición, y hasta la pérdida del cabello.