Estimado Colombo

Hago mía la apretada síntesis con la que describes, justa y claramente, al jefe del Estado cercano, de carne y hueso, al gobernante que nuestro país necesita. Permíteme reproducirla y ampliar algunas de las pinceladas conque retratas de cuerpo entero al presidente Luís Abinader, educado y formado para estos tiempos, en que la transparencia, gentileza, sencillez y humildad son factores que engrandecen al funcionario público.

“Con trabajar en mangas de camisa, sin fatuas solemnidades; con comunicarse con la gente en todas partes; con no pelear ni con sus enemigos; con no meterse para nada con la Justicia (ni siquiera con el Ministerio Público, dependencia del Poder Ejecutivo); con haberle hecho frente, con todos los “jierros”, al Covid 19, y ponerlo en reversa; con alentar la recuperación económica; con no hacer politiquería partidista; con trabajar con gabinetes especializados…Con todo eso, Luis Abinader ha cambiado (¡Qué bueno!) la imagen de lejanos semidioses de los jefes de este Estado caribeño, por la de un simple funcionario público”.

La figura del distante y ausente mandatario, encumbrado entre olímpicos dioses mitológicos, a los que nos sometiera el PLD durante veinte años es y tiene que ser cosa del pasado, de las que nos hemos liberado dejando atrás. Con la firme determinación de impedir que los menores asomos de esa oscura etapa se impongan otra vez. El PLD, con lo que arrastra su pasado, es una etapa superada.

En el Presidente que se comunica, que escucha y enfrenta los asuntos a tiempo, los dominicanos hemos encontrado al hombre cálido, de familia, que está en su elemento cuando se confunde entre la gente para darle un apretón de mano y abrazarla. Que se siente parte del pueblo, no por encima.

Demostrada su eficiencia en el manejo de los asuntos primordiales en la forma eficaz conque ha enfrentado el Covid 19, cuyos niveles de vacunación y prontitud representan un modelo a seguir por otras naciones en todo el planeta, desarrolladas o en vía de desarrollo.

De manera que, Colombo, apreciado colega y amigo, saludo tu comentario sobre la presente administración, cuyas ejecutorias celebra toda la población, agradecida e identificada con los favorables cambios producidos.

Por: Eduardo Álvarez

[email protected]