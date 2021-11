Estrenan primera parte del documental más «honesto» sobre The Beatles

Redacción Cultura (EFE).- La primera parte del magno documental “The Beatles- Get Back”, en el que el director Peter Jackson pretende dar la visión más “honesta” que se ha conocido hasta ahora de la banda, se ha estrenado hoy en Disney+.

En la nueva grabación Jackson ofrece imágenes inéditas que matizan la idea de que la reunión de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr para grabar su último álbum, “Let It Be” en enero de 1969 fuera el principio del fin de la banda, como ha pasado a la historia.

En total la docuserie tendrá más de seis horas de duración cuando estén publicados en la plataforma de pago los tres episodios de los que consta, el segundo mañana, viernes 26 de noviembre, y el tercero el sábado 27.

Lo que Jackson viene a mostrar, tras acceder a más de 60 horas inéditas de metraje (la banda invitó a un equipo de televisión a aquellas sesiones), y 150 horas de grabación de audio, es que el documental “Let It Be”, estrenado en enero de 1970, un mes después de que anunciaran su ruptura, ha marcado el recuerdo histórico del final de The Beatles.

En ese documental, el director Michael Lindsay-Hogg, que había dirigido un año antes 21 días de grabaciones televisivas en el estudio, habría elegido reflejar solo una pequeña parte, la que mostraba la cara más amarga.

Una visión traumática y conflictiva que, según Jackson, pudo incluso llegar a impregnar los recuerdos de algunos miembros de la banda -Lennon dijo que la grabación de “Let It Be” había sido “un infierno».

Pero en “Get Back” se puede observar que hubo mucho más aparte de amargos altibajos en la relación entre los miembros del grupo de Liverpool y del abandono del estudio de George Harrison durante unos días.

“En general este material es realmente divertido y había mucho humor en la banda”, sostenía Jackson en una reciente entrevista con EFE.

El director neozelandés dice que él no pretendía reescribir la historia, sino “contar lo que pasó día a día” y que se desplegara “como realmente sucedió». “Sinceramente, todos esos comentarios (como el de Lennon) creo que son los recuerdos que tienen de haber visto “Let It Be”, no de lo que realmente sucedió en enero de 1969″.

Te puede interesar: «Get Back» disipa, y confirma, algunos mitos de los Beatles

Entre otras muchas imágenes, en “Get Back” están los cuatro bromeando, especialmente Lennon, que aparece en algunas escenas haciendo el gamberro, mezcladas con otras de la mítica actuación en la azotea de las oficinas de Apple en la calle Savile Row de Londres.

El concierto improvisado que dieron los Beatles en la azotea se rodó el 30 de enero de 1969 y fue la primera actuación en directo de la banda después de más de dos años y la última como grupo.