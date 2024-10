Estudiantes UNIBE realizan lanzamiento Congreso Mercadexpo con el tema: ‘‘DataIn”

UNIBE anuncia nuevamente su Congreso Internacional Mercadexpo, bajo el tema «Data In: In2dative, Data Driven MarketiNg & The Power of iNtuition”, pensamiento que simboliza la convergencia entre la data y la intuición a través del análisis racional y el uso de la perspicacia humana, enfatizando el equilibrio entre el análisis de datos y la intuición para un marketing efectivo.

Las palabras de apertura estuvieron a cargo de la Vicerrectora Académica de la universidad, la doctora Vhyna Ortega Díaz; quien subrayó la importancia de este congreso en la formación de profesionales más capacitados y el aporte del mismo a la sociedad dominicana en temas relevantes y de tendencias.

El director de Mercadeo Institucional, licenciado José Martín Morillo dio la información relacionada a que trae Mercadexpo este año y la importancia que reviste el mismo para todos los estudiantes del área de negocios que asisten a este evento como forma de seguir adquiriendo habilidades dentro de la carrera que estudian.

Destacó, además, que esta actividad curricular forma competencias muy importantes para dichos profesionales, las cuales están cimentadas en los ejes de planificación estratégica, inteligencia de mercados, gestión comercial y dirección de mercado.

Lic José Martin Morillo acompañado de los estudiantes de la Universidad Iberoamericana (Unibe).

La directora de la Escuela de Mercadeo, licenciada Erika Valenzuela, indicó a su vez que, en esta edición, los participantes se sumergen en un pensamiento que destaca la atemporalidad del mercadeo, subrayando la comprensión de los fundamentos mercadológicos para enfrentar los escenarios de manera efectiva.

Con este, se celebró el formal inicio del congreso de mercadeo más importante del país, el cual se ha realizado de manera continua y exitosa durante los últimos 33 años.

Conferencistas

Esta trigésima tercera edición contará con reconocidos conferencistas internacionales, expertos en el área de mercadeo y el uso de la data, así como de las tendencias más actuales en los negocios. Entre los participantes de este congreso se encuentran Karen Montalvo y Andrés Silva (Chile), Xavier Moreano (Ecuador), Kishawna Peck (Canadá), David Uribe (Colombia), Engel Fonseca (México), Augusto Salvatto (Argentina) y Jorge Branger (España). Estos destacados profesionales compartirán sus conocimientos y experiencias bajo el enfoque Data Driven: MarketiNg & The Power of iNtuition que se realizará del 27 al 29 de noviembre.

Sobre Mercadexpo

Mercadexpo es un congreso académico de alcance internacional organizado de forma ininterrumpida desde 1991. Está enfocado en las tendencias del mercado y una línea temática centrada en tecnología, con una importante agenda que incluye conferencias, webinarios, encuentros, certificaciones, exposiciones comerciales por parte de renombrados profesionales y empresas destacadas en el área.

Mercadexpo, se compone de una capítulo comercial y participativo con la presencia de empresas locales y multinacionales que exhiben sus productos, servicios y mejores prácticas de mercadeo.

En este evento, los estudiantes de término continúan realizando actividades que les permite, como durante toda la carrera, mantenerse en contacto con situaciones del mundo real, con audiencias y consumidores, con ejecutivos de las empresas más importantes del país, y con profesionales del área de negocios de perfiles nacionales e internacionales.

Sobre Unibe

La Universidad Iberoamericana, Unibe, fue fundada en Santo Domingo en 1982 y es una de las universidades líderes del país, reconocida por ser una institución innovadora, que ofrece programas académicos relevantes y una experiencia educativa transformadora, a través de un modelo educativo vanguardista. Actualmente, ofrece 17 carreras, más de 45 especialidades y maestrías y un amplio portafolio de programas de educación continua.