Las autoridades del aeropuerto dicen todo estará normal.

La Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED) anunció que mañana martes sacará de servicio, durante 8 horas, a 6 subestaciones que sirven electricidad a decenas de barrios, sectores residenciales y empresariales de los municipios Santo Domingo Este y Boca Chica.

La empresa Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aredom) informó hoy que esas interrupciones no provocarán ningún inconveniente en las operaciones del Aeropuerto Internacional las Américas.

“El aeropuerto operará con sus plantas de emergencia mientras dure la interrupción”, afirmó José Luis López, vocero de Aerodom.

Amplio horario

En un comunicado de prensa, la institución estatal dijo que la suspensión del servicio se extenderá de 9:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Las subestaciones que quedarán fuera de servicio son Multimodal Caucedo, Parque Cibernético, La Caleta, Aeropuerto Internacional las Américas, Cartones del Caribe y Zona Franca Las Américas.

Dijo que la medida se implementará a solicitud del Ministerio de Obras Públicas y dará paso a la culminación de los trabajos que implementa esa entidad estatal en la avenida Ecológica, en el municipio de Boca Chica.

La ETED dijo que “realizará una desenergización programada en la línea de transmisión 69 kv Boca Chica-Mega Puerto”.

“Esta interrupción se realizará bajo estrictos protocolos técnicos y de seguridad, conforme a las normativas vigentes del sistema eléctrico nacional”, manifestó la empresa de transmisión de electricidad.

Indicó que la decisión busca “proteger al personal, a los usuarios, a la infraestructura eléctrica y garantizar un restablecimiento seguro y oportuno del servicio”.

Importante avenida

El Ministerio de Obras Públicas trabaja en la extensión de la avenida Ecológica en Santo Domingo, hasta el Puerto Multimodal Caucedo, con el objetivo de mejorar la circulación de vehículos y la y conectividad en importantes tramos viales de la provincia Santo Domingo cuya población aumentó.