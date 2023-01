(1)

Los turistas que recibimos vienen buscando el sol y el calor de nuestras playas; en tanto que para los que vivimos aquí, sentir el frio, ver caer la nieve resulta una novedad. Recibimos la información de que las celebraciones navideñas en los lugares de origen de “Santa Claus”, son únicas e impresionantes. Atendiendo a una especial invitación, mi esposa y dos de mis hijos, en pleno invierno nos fuimos a “turistear” a: Francia, Austria, República Checa, Hungría, y Eslovaquia.

El viaje inició en Punta Cana, en un vuelo chárter con una tarifa de solo 326 dólares (ida y vuelta) a Paris, luego continuamos nuestros otros desplazamientos por tren. El alojamiento en las ciudades lo hacíamos a través de la plataforma Airbnb y dentro utilizábamos Uber que también es muy barato. A fin de tener una panorámica completa de las ciudades, primero tomábamos el autobús turístico. Regularmente, las comidas y bebidas (vino caliente y ponche) las tomamos en las ofertas que ofrecen los múltiples mercaditos especiales de la época.

En Paris, el clima estaba frio y lluvioso pero llevadero por la cantidad de abrigos que nos cubrían. Visitamos el museo del Louvre, Arco del triunfo, Torre de Eiffel y el tradicional paseo por el Sena. Para sentir el “goût de france” nos aprovisionamos con una variedad de quesos y paté, acompañados del tradicional pan baguet; ya en los restaurantes recomendamos probar la sopa de cebolla, los crepes, escargots, y la omnipresente carne medio cocida.

Al igual que Emily in Paris, Yo estaba ansioso por practicar mi francés, pero a diferencia de años anteriores, la mayoría sobre todo los jóvenes no les molesta hablar en inglés.

La única vez que me empleé a fondo en una conversación, fue en una farmacia, pero el dependiente se molestó, cuando le dije que solo requería 10 pastillas y no las 10 cajas de 20 que trajo al mostrador; sorpresivamente, me dijo que, porque no le hablaba en español, en lugar de hurgar en la lengua de Voltaire.

En Paris, era notorio la presencia de emigrantes africanos, sobre todo senegaleses, apremiados por comentarnos las proezas del equipo de futbol (les bleus). Muchos turistas por doquier, pero a diferencia nuestra, las divisas de los viajeros se distribuyen entre muchos sectores y llegan directamente a los proveedores.