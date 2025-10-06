Dajabón.– Las operaciones del parque industrial Codevi fueron suspendidas temporalmente este lunes luego de que empleados haitianos realizaran una manifestación en protesta por nuevas medidas fiscales implementadas por el Gobierno de Haití.

De acuerdo con un comunicado emitido por la administración de Codevi, la protesta se originó a raíz de la decisión de las autoridades haitianas de aplicar una regularización en el pago de impuestos, lo que generó inconformidad entre empleados, colaboradores y sindicatos del vecino país.

Ante el rechazo a las nuevas disposiciones, varios trabajadores decidieron abandonar sus puestos y regresar a sus hogares, situación que provocó una paralización momentánea en las actividades productivas de la zona franca.

Codevi explicó que, en atención al bienestar y la seguridad de su personal, decidió evacuar a todos los colaboradores del parque industrial hasta que las autoridades haitianas competentes aclaren directamente a los dirigentes sindicales y trabajadores la naturaleza y obligatoriedad de los nuevos impuestos.

Puedes leer: ¿Está el cigarrillo electrónico creando una nueva generación de adictos?

“La empresa cumple estrictamente con las leyes vigentes y espera que las autoridades de Haití puedan ofrecer las explicaciones necesarias para restablecer la normalidad”, indicó la comunicación.

En el lado dominicano, agentes de la Policía Nacional reforzaron la seguridad en el entorno de la zona franca, ubicada en la frontera entre Dajabón y Juana Méndez, como medida preventiva ante cualquier eventualidad.

Codevi reafirmó su compromiso con el respeto a los derechos laborales, la paz social y el desarrollo sostenible de la región, y aseguró que mantiene un diálogo constante con las partes involucradas para garantizar la estabilidad operativa del parque.