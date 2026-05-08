¿Cómo afecta el posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán a los precios del petróleo?

Cada vez que se habla de un posible acuerdo para terminar la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, los precios del petróleo se manifiestan a la baja.

Es como si sirvieran de parámetro sobre las negociaciones entre el presidente estadounidense Donald Trump y los ayatolas iraníes.

Si se incrementan las tensiones, los precios del hidrocarburo se disparan en todos los mercados.

Pero tienden a bajar cada vez que se vislumbra la posibilidad de un arreglo para terminar el conflicto.

Y siempre que el precio baja las economías respiran al tener que librarse de las presiones que suponen disponer de más recursos para adquirir el crudo y sus derivados.

Hasta grandes economías como la propia estadounidense y la China han sufrido los rigores del incremento del petróleo como consecuencia de la crisis en el golfo Pérsico.

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Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron la guerra contra Irán, el precio del petróleo en este país rondaba los 65 dólares el barril.

Pero hoy gira alrededor de los 100 dólares después de bajar algo ante la posibilidad de que se llegue a un acuerdo.

Si por alguna razón ocurre un retroceso en las negociaciones lo más probable es que el petróleo vuelva a dispararse.