Evo Morales denuncia que desconocidos dispararon a su vehículo e hirieron a su chofer

COCHABAMBA (BOLIVIA).- Imagen de los disparos contra el vehículo que transportaba el ex presidente Evo Morales, después de un supuesto ataque armado contra del ex mandatario, este domingo en Cochabamba (Bolivia). El ex presidente de Bolivia Evo Morales (2006-2019) denunció este domingo que el vehículo que lo trasladaba hacia la emisora en la que habitualmente conduce su programa de fin de semana recibió 14 disparos por parte de personas desconocidas que conducían dos vehículos y que hirieron al chofer que lo transportaba. EFE/ Radio Kawsachun Coca - SOLO USO EDITORIAL/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO) -