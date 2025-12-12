Ex ministro de Obras Públicas defiende obra de gobierno en transporte del Gran SD

Santo Domingo. – El coordinador del Gabinete de Transporte, ingeniero Deligne Ascención destacó que el Plan de Tránsito del Gran Santo Domingo es la herramienta más completa con que cuenta el país para gestionar el tránsito.

El ingeniero Ascención explicó que este Plan nace de un estudio desarrollado por el INTRANT con el respaldo de organismos internacionales, recoge con rigurosidad: el diagnóstico de congestión, los patrones de movilidad, los nudos críticos del tráfico, la fragmentación histórica del transporte público, y los retos de seguridad vial en la provincia con mayor densidad poblacional del país.

Colegio Dominicano de Ingenieros

Al dictar la conferencia “Plan de Transito para el Gran Santo Domingo”, en el 21 aniversario del Colegio Dominicano de Ingenieros, arquitectos y Agrimensores (CODIA), Delegación provincia de Santo Domingo, el ingeniero Ascención dijo que, gracias a este enfoque, por primera vez cuentan con una visión metropolitana, un portafolio de medidas de corto, mediano y largo plazo.

“Como director del Gabinete de Tránsito, mi responsabilidad y la de todo el equipo que coordino es convertir este Plan en acciones concretas y sostenibles, creando la gobernanza necesaria para que cada institución trabaje como parte de un mismo sistema.

La movilidad moderna requiere coordinación. Y ese es, precisamente, el mandato del Gabinete de Tránsito, indicó Deligne Ascención.

Al referirse a los avances concretos del plan, el coordinador del Gabinete del Transporte, citó las intervenciones en nudos críticos de congestión, coordinación de infraestructura vial estratégica, la priorización de puntos rojos para reducir tiempos de viaje y mejorar el flujo del transporte público, y sobre todo la cooperación y coordinación entre las instituciones del tránsito.

Gabinete de Transporte

Se avanza en la conexión operacional entre Metro, Teleféricos, OMSA y rutas alimentadoras. La ciudad comienza a moverse hacia un modelo integrado, que es uno de los pilares del Plan.

El ingeniero Deligne Ascención, reitero que desde el Gabinete de Transporte se está trabajando un sistema de transporte público ordenado, digno y eficiente, corredores y avenidas que funcionen como verdaderos ejes de movilidad.

La infraestructura vial, es un elemento clave para lograr una movilidad segura, moderna y ágil como lo contempla este plan. Es por ello que el gobierno del presidente Luis Abinader ha invertido en obras que impactaran de manera efectiva en ese orden, como son: la extensión de la avenida Ecológica, la ampliación de la Rafael Tomas Fernández Domínguez, la nueva Freddy Beras Goico que viene a ser una extensión de la hípica, el elevado de Andrés Boca Chica, la circunvalación de Los Alcarrizos, los enlaces de la circunvalación de Santo Domingo para comunicar La Victoria, Hacienda Estrella y Haras Nacionales.

Restauradores en Sabana Perdida

También entran al plan de movilidad en el Gran Santo Domingo, el paso a desnivel en Pintura, el túnel de las Fuerzas Armadas, la República de Colombia y Jacobo Majluta, así como la proyección del elevado de la Charle con los Restauradores en Sabana Perdida.

Durante el encuentro, el ingeniero Deligne Ascención recibió un reconocimiento del Codia por su manejo ético y aportes al gremio. El reconocimiento fue entre por el Jeudi Rubio, presidente, del Codia, Delegación provincial de Santo Domingo, y por presidente a nivel nacional, Enrique Rosario García.