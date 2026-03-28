Arrestan en flagrante delito a fiscal que recibió US$10,000 de una persona bajo investigación/ Imagen usada para ilustración

Santo Domingo.– El procurador fiscal Aurelio Valdez Alcántara fue arrestado en flagrante la noche del viernes tras recibir US$10,000 de una persona bajo investigación, durante una entrega controlada autorizada por un juez.

La operación fue ejecutada por la Procuraduría General de la República, que ocupó al imputado la suma de dinero al momento de la transacción.

El fiscal estaba adscrito a la Procuraduría Especializada contra la Corrupción Administrativa (Pepca).

El caso es dirigido por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso, quien calificó el hecho como grave y reiteró que en el Ministerio Público no se tolerarán actos de corrupción.

“Jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga”, sostuvo.

“Así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado en este caso, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción», dijo Yeni Berenice Reynoso.

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Por instrucciones de Reynoso, previamente se había solicitado a la Corte de Apelación del Distrito Nacional la designación de un juez instructor, lo que permitió ejecutar el operativo que culminó con el arresto.

En tanto, la Dirección General de Persecución, encabezada por el procurador adjunto Wilson Camacho, presentará en las próximas horas solicitud de medida de coerción, consistente en prisión preventiva contra el imputado.

Las autoridades aseguraron que el proceso se llevará hasta las últimas consecuencias, con el objetivo de que se impongan sanciones ejemplares en este caso.