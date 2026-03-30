Santo Domingo.- El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, acusado de corrupción, inicialmente exigió a la persona que tenía bajo investigación el pago de 200 mil dólares, un reloj Rolex y un Mercedes Benz 350 o 450, según consta en la solicitud de medida de coerción que le será conocida esta tarde en la Suprema Corte de Justicia (SCJ).

Dicha suma, en un proceso de negociación, se redujo a 150 mil dólares, de los cuales le adelantaron un pago de 10 mil dólares, momento en que fue apresado en flagrante delito por el Ministerio Público, que le estaba dando seguimiento.

El Ministerio Público le solicitó la imposición de un año de prisión preventiva como medida de coerción.

El procurador fiscal Andrés Mena depositó ante la jueza de la Instrucción Especial de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, magistrada Ysis Muñiz Almonte, la solicitud de medida de coerción contra el imputado, contenida en 50 páginas.

Mena representa al Ministerio Público en el caso investigado por la procuradora general Yeni Berenice Reynoso y el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución.

Debido a que el imputado cuenta con privilegio de jurisdicción, la procuradora Reynoso solicitó la designación de un juez de la Instrucción Especial por ante el juez Julio César E. Canó Alfau, presidente de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

La corte designó como jueza de la Instrucción Especial a Ysis B. Muñiz Almonte, presidenta de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional.

En la instancia depositada este domingo, el Ministerio Público solicita al tribunal la fijación de la fecha de la audiencia, la cual será ventilada esta tarde.

La investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población, una vez más, que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución.

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La procuradora Reynoso calificó el hecho como muy grave, al recordar la responsabilidad que tienen los integrantes del Ministerio Público de perseguir la corrupción y todos los hechos punibles.

“Quiero reiterar lo que he sostenido toda la vida y lo que dije el 26 de febrero de 2025, al asumir la Procuraduría: jamás toleraremos actos de corrupción, sin importar quién lo haga”.

“Así que, en este caso, los fiscales actuarán para que caiga todo el peso de la ley contra el procesado, porque medimos con la misma vara a todos y trabajamos para que los tribunales produzcan sanciones ejemplarizadoras en este y en todos los demás casos de corrupción”, dijo Yeni Berenice Reynoso luego de que se ejecutara el arresto del fiscal investigado.