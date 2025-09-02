Los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina apuestan a su legado de 20 años en el ejercicio del poder para tratar de llevar a sus partidos a la Presidencia de la República en 2028.

En el caso particular de Medina, constitucionalmente imposibilitado de aspirar a la primera magistratura, anhela que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), el cual preside, se recomponga y vuelva al sitial que anteriormente ocupaba.

Mientras que Leonel, de la Fuerza del Pueblo (FP), quien sí está habilitado, incluso para optar por una reelección, tiene muchos desafíos por delante, por ejemplo: la tasa de rechazo en su contra, tratar de unificar a la oposición y la posibilidad de que Omar Fernández siga generando admiración popular.

Éste que gobernó, primero entre 1996-2000 y luego 2004-2012, ha expresado que entre el actual Gobierno y su gestión existe una diferencia fundamental, tras señalar que centró su esfuerzo en hacer crecer la economía, la creación del Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA) y el Metro de Santo Domingo.

Pero también, que instauró la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA); las extensiones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), túneles, elevados y el desarrollo vial de la zona este del país.

“Durante mis gobiernos se priorizó la proyección internacional y el buen desempeño macroeconómico, logrando un crecimiento sostenido y la estabilidad de la tasa de cambio”, ha expresado el exmandatario.

Luego de su salida del poder en el 2012, en dos ocasiones: 2020 y 2024, Fernández ha tratado sin éxito retornar al poder. Sin embargo, en las elecciones pasadas quedó en segundo lugar, colocándose en una mejor posición para las elecciones de 2028.

La pasada semana, Fernández afirmó que en una encuesta vista por él, su partido Fuerza del Pueblo (FP) se había convertido en la principal organización del país, desplazando al oficialismo.

PLD

El presidente del PLD, Danilo Medina ha llamado a los peledeístas a salir a las calles a defender la gestión de ocho años 2012-2020, donde dijo hubo desarrollo económico y social.

Según el exmandatario peledeísta, ante la situación de crisis que vive el país, los ciudadanos han comenzado a decir: “que durante su administración sí vivía mejor”.

“Salgan a las calles a trabajar a defender la mejor obra de Gobierno que ha tenido República Dominicana. La gente cree en quien prometió y cumplió y nosotros prometimos y cumplimos. Cumplimos más allá de lo prometido”, ha manifestado de manera reiterativa.

Durante una visita a Moca, provincia Espaillat, recientemente, entre otras cosas, Medina advirtió sobre el creciente descontento ciudadano frente a la situación económica y social que vive el país.

“Cuando se compara cualquier indicador del país con los del PLD, la gente siente que se vivía mejor con el PLD», agregó, al tiempo que resaltó la estabilidad en el sistema eléctrico.

Visita Monte Plata

El pasado domingo, Danilo Medina estuvo de visita en la provincia de Monte Plata, donde garantizó que el partido que preside, en el 2026 estaría encabezando la preferencia electoral, tras señalar que ya compite por el primer lugar en los sondeos. Expresó que esa organización ha venido creciendo.