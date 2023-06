Exhortan a potencias sacar manos de Haití

Dos miembros de la sociedad civil haitiana plantearon hoy a la Comunidad del Caribe (Caricom) la recuperación de la soberanía nacional de ese país, para poner fin a la injerencia de las potencias extranjeras y la necesidad de terminar con el apoyo internacional, de Estados Unidos, Canadá y Francia, al Gobierno de Ariel Henry, así como el establecimiento de un mandato de transición creíble.

En una carta dirigida a Philip Brave Davis, presidente de la Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom, precisan la necesidad de un fuerte apoyo de dicho organismo para la restitución y reparación de los agravios e injusticias sufridas por Haití a lo largo de la historia.

En carta firmada por Camille Chalmers, profesor de la Universidad Estatal de Haití (UEH), secretario ejecutivo de la Plataforma de Incidencia para el Desarrollo Alternativo (Papda) y Josué Mérilien, sindicalista, coordinador general de la Unión Nacional de Normaliennes de Haití (UNNOH), sostienen que la reparación del agravio debe incluir la deuda histórica de la esclavitud, el robo de sus recursos, el rescate de la independencia, el secuestro de sus reservas de oro.

En la comunicación agradecieron la invitación a participar en la cumbre sobre la crisis haitiana, programada del 11 al 13 de junio en Jamaica.

Definieron como urgente un apoyo solidario de la Caricom hacia Haití para la aplicación efectiva de la resolución 2653 (2022) adoptada por el Consejo de Seguridad el 21 de octubre de 2022.

“Establecimiento de una comisión independiente de investigación para evaluar estos dieciocho años de apoyo de la ONU para actualizar sus responsabilidades y su vínculo directo con las causas que han llevado a la actual situación caótica”, sostienen Chalmers y Mérilien, dirigentes de la sociedad civil.

En su propuesta al Caricom pidieron el apoyo de la Corte de Justicia del Caribe para obtener indemnizaciones y reparaciones para Haití y en particular para las familias de los treinta mil muertos y 800 mil contagiados de cólera traídos por soldados de la Minustah.

Indican, además, que debe haber una declaración de posición de la Caricom para un apoyo concreto a Haití, con miras a la no intervención militar internacional.

Elecciones en Haití

Precisan que en la perspectiva de la realización de elecciones creíbles, Caricom podría hacer algunas recomendaciones para la suspensión del suministro de armas y municiones por parte de una de las potencias, utilizadas por las pandillas en paralelo con la recuperación rápida de armas ya introducidas.

Hicieron la advertencia contra el plan decenal de desarrollo para Haití decidido por el Departamento de Estado de Estados Unidos y plantearon la solidaridad con Haití, por la recuperación de la isla haitiana de La Navase y el reclamo de indemnización.

Precisan que en las relaciones entre Caricom y Haití, el organismo internacional en 2004, se negó a reconocer el Gobierno interino del primer ministro Gérard Latortue por falta de legitimidad e inconstitucionalidad.

Dijeron que la participación de Haití en el seno de la Comunidad del Caribe fue suspendida y su reincorporación se produjo dos años después, tras la elección de René Préval y la instalación de su reconocido Gobierno constitucional.

“Esta readmisión se oficializó en julio de 2006 durante la 28ª Conferencia de Jefes de Gobierno de Caricom celebrada en Saint Kitts y Nevis”.

Indican que en 2004 se negó a reconocer al gobierno de Latortue por defecto de constitucionalidad, 19 años después, en 2023, Caricom, acordó reconocer al gobierno de Henry.

Caja de resonancia

“Si usted quiere mostrar respeto por el pueblo haitiano en general y por los actores involucrados en particular; si desea organizar una cumbre seria sobre la actual crisis haitiana y hacer una contribución definitiva a una solución haitiana a la crisis haitiana, debe revisar su estrategia, revisar la metodología ineficaz e inútil habitual utilizada en cumbres anteriores. Seguimos esperando que la Caricom no se convierta en cómplice de las antiguas potencias coloniales, esclavistas y racistas hoy potencias imperialistas que cínicamente mantienen la crisis actual, oprimen al pueblo haitiano y sobre todo que la Caricom no sea su caja de resonancia”, indican los dirigentes.