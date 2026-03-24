Abinader logra respaldo de Francia para acelerar obras del sistema de transporte nacional

París, Francia. – El presidente de Francia, Emmanuel Macron, recibió este martes al mandatario dominicano Luis Abinader en el Palacio del Elíseo, donde reafirmó que desde hace dos décadas Francia es el socio preferente de la República Dominicana en infraestructuras y transporte urbano.

A través de su cuenta en X, Macron destacó que la República Dominicana es un “socio clave frente a los desafíos globales”, especialmente en la lucha contra el sargazo que afecta al Caribe. También subrayó que la relación bilateral se basa en una cooperación sólida, estable y de confianza.

Apoyo al Monorriel y al sistema integral de transporte

Durante el encuentro, Macron reiteró su respaldo absoluto al proyecto del Monorriel de Santo Domingo y al plan integral de transporte del Gran Santo Domingo.

En la reunión se informó que los trabajos para la construcción del Monorriel iniciarán la próxima semana, con financiamiento del Tesoro francés y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) en condiciones preferenciales.

La obra tendrá 12 kilómetros de extensión y conectará el Distrito Nacional con Santo Domingo Este en pocos minutos. La adjudicación del proyecto concluye este miércoles 25.

Encuentro marcado por el respeto y la cooperación

Esta fue la tercera reunión oficial entre Abinader y Macron, desarrollada en un ambiente de respeto, cercanía y apertura.

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Los mandatarios también conversaron sobre la pacificación y democratización de Haití, así como sobre la tensión derivada de la guerra en Irán, expresando preocupación por el impacto global de este conflicto.

El presidente Abinader estuvo acompañado por el canciller Roberto Álvarez; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza; el ministro de Educación, Luis Miguel De Camps; la directora de Ética e Integridad Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch; Esther Abinader; el embajador en Francia, David Puig; y Eilyn Beltrán.

Francia y RD: 20 años de cooperación en movilidad sostenible

Durante años, Francia ha sido un aliado clave en el desarrollo de infraestructuras de movilidad en República Dominicana, colaborando en proyectos como:

Construcción y expansión del Metro de Santo Domingo

Ampliación del Teleférico

Suministro de tecnología y material rodante de última generación

Estas iniciativas han mejorado la calidad de vida de millones de usuarios, reduciendo tiempo de traslado y costos.

Transformación histórica del transporte en RD

El gobierno del presidente Abinader impulsa una transformación histórica de la movilidad, integrando los sistemas:

Metro

Teleférico

Monorriel en Santo Domingo y Santiago

Este modelo apuesta por un transporte más eficiente, sostenible y moderno.

Hoja de Ruta 2025-2027 con la AFD

En marzo de 2025, el Gobierno dominicano y la AFD firmaron la Hoja de Ruta de Cooperación 2025-2027, con proyectos en áreas claves para la transición social y ecológica:

Transporte

Desarrollo urbano

Clima y biodiversidad

Educación

Agua y saneamiento

Salud

Gobernanza

Energías renovables

El canciller Roberto Álvarez destacó que en 27 años la AFD ha sido crucial para avanzar en proyectos alineados con la Estrategia Nacional de Desarrollo y los ODS de la ONU.

Antecedentes de los encuentros Abinader–Macron

Ambos presidentes se reunieron en: