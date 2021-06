Exhortan enfrentar alza en los precios en productos

Dos senadores de la Fuerza del Pueblo (FP) advirtieron esta mañana de graves problemas en el país debido al descontrol en el aumento de los productos de la diera diaria por lo que demandaron del Gobierno enfrentar la situación lo antes posible.

El senador de la FP por la provincia de San Cristóbal, Franklin Rodríguez, advirtió de un posible estallido social debido a los aumentos desproporcionados en los artículos de primera necesidad.

Mientras que el senador de esa agrupación por la provincia San José de Ocoa, José Antonio Castillo, dijo que no se puede descartar que haya especulación en el aumento de muchos productos alimenticios y dijo que la gente no aguanta más aumento en los productos de la dieta diaria.

Rodríguez dijo que las familias dominicanas están siendo golpeadas en estos momentos de la canasta familiar y de los materiales de construcción.

“Lo que no es prudente es que el pueblo pase hambre, verdaderamente la famosa frase que cuando uno no está recibiendo la alimentación adecuada esto puede crear una situación de una explosión social en el país y no queremos explosión social, propiamente como partido de oposición estamos jugando un papel adecuado en base a las circunstancias del pueblo dominicano”, manifestó el legislador sancristobalense.

Agregó que “por eso la posición del expresidente Leonel Fernández de que no se apruebe una reformista fiscal en estos momentos, porque no se le puede quitar a los que menos tienen, la sugerencia de nuestro partido y de Fernández es que se busquen las formas”.

Consideró que no se puede descartar que hayan sectores que estén tratando de pecar en río revuelto con los aumentos de precios de los alimentos en medio de la pandemia de coronavirus.

Al mismo tiempo opinó que tampoco se puede descartar que hayan especuladores detrás de los aumentos del pan y otros productos básicos.

“La verdad que es una situación difícil porque es una variable que no se esperaba en estos momentos, pero en verdad es algo preocupante y exhortamos al señor Presidente a que adopte las medidas de lugar porque en verdad el pueblo no aguanta más en medio de una pandemia la situación de los precios”, expresó el senador.

Agregó que se puede dar todo y “generalmente hay personas que esperan que haya tormentas para poder pescar en río revuelto, no se puede descartar, pero el presidente Abinader tiene que tomar las medidas de lugar para contrarrestar lo que está sucediendo actualmente”.

En los últimos días han aumentado los precios de los materiales de construcción, la carne, el pan y otros productos de consumo masivo.