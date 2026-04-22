¡Se agrava el conflicto! Irán ataca tres buques en Ormuz

Iran- Al menos tres buques fueron atacados en el estrecho de Ormuz, según reportes de medios iraníes, en un hecho que aumenta la tensión en Medio Oriente y complica los esfuerzos por retomar las negociaciones tras la extensión del alto al fuego anunciada por Donald Trump.

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP).- De acuerdo con la información difundida, Irán abrió fuego este miércoles contra tres embarcaciones e incautó dos de ellas, intensificando su presión sobre la navegación en esta vía marítima estratégica para el suministro energético mundial.

Los ataques se produjeron un día después de que el presidente estadounidense extendiera el cese al fuego, mientras mantiene el bloqueo de puertos iraníes.

Punto clave para la economía mundial

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas marítimas más importantes del planeta, ya que por allí transita aproximadamente el 20 % del petróleo mundial en tiempos de paz.

Sin embargo, el actual enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán ha reducido drásticamente las exportaciones que cruzan la zona, sin señales claras de una solución inmediata.

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Medios iraníes aseguraron que la Guardia Revolucionaria trasladaba los dos buques capturados hacia territorio iraní, marcando una nueva escalada en el conflicto.

Por su parte, la Casa Blanca sostuvo que las incautaciones no violan los términos del alto al fuego.

Impacto económico inmediato

La crisis ya comienza a sentirse en los mercados internacionales:

Aumento en los precios de los combustibles

Incremento en el costo de alimentos y productos básicos

Presión sobre cadenas de suministro globales

El precio del crudo Brent, referencia internacional, superó los 100 dólares por barril, lo que representa un aumento de 35 % en comparación con los niveles previos al conflicto.

Pese a esto, los mercados bursátiles internacionales aún muestran una reacción moderada ante la escalada.



