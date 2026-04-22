Santo Domingo.– El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, recibió a 185 aspirantes a ingresar como nuevos Agentes de Reacción Rápida, quienes iniciarán su proceso de formación para integrarse a las operaciones de interdicción en la provincia de Santiago y la región Norte del país, como parte del fortalecimiento institucional.

Durante el acto, el funcionario exhortó a los aspirantes a asumir su preparación con sentido de compromiso patriótico, al recordar que su formación está orientada al servicio a la nación. Subrayó que la misión exige disciplina, entrega y convicción en la defensa de la soberanía, el cumplimiento de las leyes y los valores nacionales.

Según explicó la entidad en un comunicado, los jóvenes, con edades entre 18 y 30 años, fueron seleccionados tras la convocatoria publicada el 14 de enero en la Gobernación de Santiago.

El proceso incluyó evaluaciones físicas, académicas y psicométricas, con aspirantes provenientes de las 14 provincias del Cibao. La formación académica y el entrenamiento físico se desarrollarán en Santiago de los Caballeros.

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Lee Ballester valoró la dedicación del equipo responsable del proceso formativo, encabezado por el general de brigada en retiro Franklin Antonio Garris Peralta, coordinador militar de la institución, destacando su rol en la consolidación del cuerpo operativo.

El programa cuenta con el respaldo del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), la Gobernación de Santiago, la Segunda Brigada de Infantería del Ejército de República Dominicana y otras instituciones aliadas.

El director general de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester, recibió a 185 aspirantes. / Fuente externa.

Además, dispone del aval académico de la Universidad del Caribe, bajo un esquema de capacitación de alto estándar.

De acuerdo al comunicado, con esta nueva promoción, la Dirección General de Migración (DGM) ampliará su capacidad operativa y superará los 1,200 agentes en su personal, enfocado en una gestión más eficiente del control de los flujos migratorios en el país.