1 de 3

El Diccionario de Filosofía, de Dagobert D. Runes (1969), define el término “ideología” como un sistema o doctrina teórico o práctico que intenta explicar o que acentúa la importancia o significación de las ideas y creencias que son compartidas por un colectivo social dentro de una sociedad humana.

La Sociología explica el término, diciendo que ésta no es más que una doctrina que postula los modos de comportamiento sobre la realidad colectiva de la sociedad o en uno o varios de sus sistemas específicos, como son el socioeconómico o el político.

El sociólogo Néstor Capdevilla, en su obra El concepto de ideología (2006), dice: “Las ideologías suelen constar de dos componentes: 1) una representación del sistema, y 2) un programa de acción.

La representación proporciona un punto de vista propio y particular sobre la realidad vigente, observándola desde una determinada perspectiva compuesta por emociones, percepciones, creencias, ideas y razonamientos, a partir del cual se le analiza y compara con un sistema real o ideal alternativo.

El programa de acción tiene como objetivo acercar en lo posible el sistema real existente al sistema ideal pretendido”.

Sin embargo, para los que profesionalmente nos dedicamos al estudio y comprensión de la conducta humana y sus trastornos, las ideologías representan un conjunto de ideas (teóricas), opiniones, creencias, emociones, actitudes y valores, que sustenta un grupo social cuyos fines son encubrir y defender intereses y tendencias.

Estos párrafos introductorios los transcribo a propósito del revuelo causado por las clerecías católica y evangélica, como consecuencia de la Ordenanza No. 33/2019 emitida por nuestro Ministerio de Educación y que se resume en: “Se establece como prioridad la implementación de política de género en la educación preuniversitaria y cuyo objetivo principal es tratar de lograr una igualdad real en la educación de hombres y mujeres, con el fin de acabar con la cultura de que los hombres son los fuertes y los que dirigen, y que las mujeres deben acatar lo que ellos dicen”.

¿Qué es lo que han dicho ambos cleros para oponerse a dicha Ordenanza? Pues que su rechazo se basa en que con la misma el Estado pretende que se implante en las escuelas dominicanas lo que esos cleros llaman “ideología de género”.

No comprendo el porqué la clerecía católica y la evangélica de la RD están convencidas que la ideología feminista o del feminismo, con su supuesta promoción de la destrucción de los valores de la familia tradicional, y el proyecto de que eduquemos a los niños en condición de igualdad entre los géneros, son las dos caras de una misma moneda.

Pues el género de una persona se refiere a la suma de rasgos psicológicos y sociales ligados al hecho de ser hombre o mujer.

Y biológicamente, ser varón significa que al momento de la concepción se unieron un cromosoma Y del esperma de papá con un cromosoma X del óvulo de mamá; y que si se es hembra entonces ocurrió que un cromosoma X del esperma de papá se unió a un cromosoma X del óvulo de mamá.

De modo pues, que no veo razón para creer que al feminismo como ideología, y de verdad lo es porque contiene los dos componentes básicos que menciona Néstor Capdevilla en su obra para que un movimiento o grupo social tenga una estructura y función ideológica, se le quiera anexar un proyecto educativo que busca “la igualdad real en la educación de hombres y mujeres”.

Aún hoy no es posible saber antes de las seis semanas de ocurrir la concepción de un nuevo ser, si será varón o hembra. Si durante la 7ma. y 8va. semanas del embarazo aparece un par de testículos, pues de inmediato empezarán la producción de testosterona y entre las piernitas del embrión aparecerán pene y escroto.

Si no aparecen testículos, no habrá testosterona y el embrión desarrollará órganos genitales femeninos. Es decir, que si a todos los embriones les da con no desarrollar testículos que produzcan testosterona, pues lógicamente todos seríamos mujeres.