Santo Domingo,- El productor y empresario Santiago Matías, CEO de Alofoke Media Group, hizo entrega oficial del gran premio del reality show “La Casa de Alofoke” a su ganadora, Darileidy Concepción, mejor conocida como Crusita, en un acto que marcó el cierre oficial de la primera edición del programa.

Crusita recibió un millón de pesos dominicanos (RD$1,000,000) y una Jeepeta Mercedes-Benz del año, como reconocimiento a su desempeño durante los 30 días de competencia, en los que demostró carisma, estrategia y disciplina.

Reconocimiento al talento emergente

Durante la ceremonia, Santiago Matías destacó el valor del proyecto como una plataforma para visibilizar el talento joven y construir nuevas figuras del entretenimiento digital en República Dominicana.

Puedes leer:Rubby Pérez con reconocimiento póstumo entre dominicanos nominados a Premios Billboard de la Música Latina 2025

“Crusita se destacó por su constancia y autenticidad. Este premio no solo reconoce su paso por el reality, sino también su proyección como figura pública emergente”, expresó Matías durante el acto de entrega.

Con esta premiación, La Casa de Alofoke consolida su impacto como el reality show digital más exitoso en la historia reciente del país, y sienta las bases para futuras temporadas.

Durante sus transmisiones, el reality superó 1.3 millones de dispositivos conectados simultáneamente , rompiendo récords de audiencia en plataformas de streaming.

, rompiendo récords de audiencia en plataformas de streaming. El programa fue tendencia diaria en redes sociales y acumuló millones de visualizaciones en el canal de YouTube de Alofoke Radio Show.

Participaron figuras virales, influencers y artistas urbanos, generando contenido que incluyó música original, controversias, retos y presentaciones especiales.

Perfil de la ganadora

Crusita, conocida en redes por su espontaneidad y conexión con el público, se mantuvo como favorita durante gran parte de la competencia. Su participación fue clave en la viralización de frases, retos y momentos icónicos dentro de la casa.

Con este logro, se convierte en una de las personalidades digitales de mayor proyección en República Dominicana, con múltiples oportunidades a futuro tanto en medios como en campañas comerciales.