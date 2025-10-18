PUNTA RUCIA.- Con la presencia de diversas personalidades ligadas al desarrollo turístico de la región del Cibao, fue celebrado en esta comunidad el Segundo Festival de la Langosta.

El discurso de apertura estuvo a cargo del alcalde de Estero Hondo, Edwin Espinal, quien resaltó el trabajo realizado por la coordinadora del evento, Mirian Cruz, para que fuera todo un éxito.

Espinal exhortó a los organizadores del acto a que continúen trabajando para unidos continuar llevando solución a los graves problemas que enfrentan.

De su lado, Mirian Cruz, coordinadora del Festival de la Langosta, dijo, que esto era un sueño en donde se pudiera vender lo mejor de toda esta zona costera, al tiempo que exhortó a los jóvenes a que continúen trabajando por el desarrollo integral, en donde se hace necesario además, que vendan a Punta Rucia como el mejor destino turístico, no solo del Cibao Atlantico, sino de todo el territorio nacional.

De igual manera, resaltó la presencia tanto de la comunicadoras Mariasela Álvarez y Birmania Ríos, así como del ex titular de obras públicas, Deligne Asencion quien fue el que ordenó que desde el Ministerio de Obras Públicas se construyera la importante carretera.