Santo Domingo.- Un teniente pensionado de la Policía Nacional, identificado como Roberto Carlos Contreras, alias El Mello, se entregó voluntariamente al Dicrim en Invivienda luego de ser señalado por dos reclusos como supuesto implicado en el robo de RD$300,000 a la señora Clodomina Merán, ocurrido en ese mismo sector.

Contreras rechazó de manera categórica las acusaciones y aclaró que la víctima es su exesposa. Afirmó que no tiene motivos para involucrarse en hechos delictivos, ya que “económicamente estoy bien y soy propietario de un dealer de autos”.

La entrega del exoficial fue realizada por el representante de Derechos Humanos, Diógenes Ozuna, quien lo presentó ante el coronel Barrientos, comandante del Dicrim, y el primer teniente, González Ozuna pidió “preservar la integridad física” de Contreras y advirtió que no tolerarán abusos.

“Su entrega fue voluntaria; no queremos que pase como en otros casos donde las personas son torturadas cuando nos marchamos”, expresó.

Ozuna también defendió la trayectoria del exteniente, al señalar que es un hombre “trabajador, serio y servicial”.

Por su parte, el primer teniente González garantizó el respeto al debido proceso, compromiso que Ozuna dijo confiar será cumplido por los representantes de la Policía Nacional.