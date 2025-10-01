Expectativa ante la evaluación de jueces

Expectativa con la evaluación desde mañana jueves por el Consejo de la Magistratura de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. ¿Es para menos?

El Gobierno prefiere evitarse problemas con el Tío al no invitar a la Cumbre de las Américas a Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿O hay otra razón?

El ministro de Defensa debería investigar cómo ingresan al territorio esos haitianos que son apresados por el Ejército. Si no es mucho pedir.

La oposición está tan empoderada que hasta transparencia en sus decisiones reclama al Gobierno. Y no es todo. ¿Se han dado cuenta?

El Banco Central no se duerme con el monitoreo de la economía. Lo prueba la reducción de 0.25 puntos a la tasa de interés. Es estar en lo suyo.

La incautación en el AILA de hamacas empapadas de cocaína que serían enviadas a España es para abrir más los ojos sobre el narcotráfico. ¿Bien?

Viven para contarlo los jóvenes perseguidos por actos delictivos que fueron capturados vivos por la Policía en Guachupita. ¿De acuerdo?

No es un chiste. La procuradora Yeni Berenice Reynoso pide a la población mantenerse vigilante para que haya cero impunidad.