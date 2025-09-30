República Dominicana no se sumó en la ONU al boicot de más de 70 países al discurso del israelí Benjamín Netanyahu. ¿Diplomacia?

¿Cuál sería la actitud del CMD en caso de que se instale la inteligencia artificial, como sugirió José Joaquín Puello, en los hospitales? Interesante.

Leonel Fernández volvió a la carga contra el PRM. Dice que el partido oficial promete de todo, pero no cumple nada. Más silencio.

Tras la aclaración del exdirector de Senasa, Santiago Hazim, se han disparado las conjeturas sobre la crisis de la aseguradora. ¿Surgirá la verdad?

El expresidente Danilo Medina no se repliega ni con los aguaceros. Encabezó el domingo una asamblea del PLD en Hato Mayor.

Como para que se vea con más claridad el tenso ambiente que se vive, Pakistán ofreció a Arabia Saudí su arsenal nuclear. ¡Qué Dios nos ampare!

Puedes leer: Contundente rechazo diplomático a Israel por ofensiva en Gaza

Entre una cosa y la otra, el juicio contra el exprocurador Jean Alain Rodríguez fue aplazado para el 7 de diciembre. ¿Acaso dice algo?

Al no poder pagar los espacios por falta de apoyo muchos productores de televisión han tenido que volcarse a las redes. Agria la piña.