Los equipos de Estados Unidos y República Dominicana se enfrentan esta noche en la ronda semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Santo Domingo.- El Malecón de Santo Domingo se prepara para vivir este domingo una jornada cargada de emoción, marcada por la gran expectativa que genera la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol entre República Dominicana y Estados Unidos.

Miles de fanáticos se darán cita en la Plaza Santo Domingo, ubicada en la avenida George Washington, donde la Alcaldía del Distrito Nacional ha instalado pantallas gigantes para transmitir el esperado encuentro programado para las 8:00 de la noche, desde el loanDepot Park de Miami.

La emoción deportiva coincidirá con la celebración del Desfile Nacional de Carnaval de República Dominicana, uno de los eventos culturales más multitudinarios del país, que reunirá unas 170 comparsas provenientes de diferentes provincias.

La coincidencia de ambas actividades en la misma zona del Malecón representa un reto logístico para las autoridades, que han dispuesto un amplio operativo de seguridad para garantizar el orden y la movilidad de los asistentes.

Malecón de Santo Domingo se prepara para histórica jornada con el juego Dominicana vs. Estados Unidos

Según informaciones oficiales, el dispositivo contará con más de 900 agentes de diversas instituciones, entre ellas el Ministerio de Defensa de la República Dominicana, la Policía Nacional de la República Dominicana, la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre y la Policía Municipal.

El Malecón capitalino ha sido durante esta semana el epicentro de la fiebre beisbolera, luego de que cientos de fanáticos celebraran allí las victorias dominicanas frente a Venezuela y Corea del Sur.

Con el país expectante por el enfrentamiento ante Estados Unidos, todo apunta a que este domingo el Malecón se convertirá en una gran fiesta deportiva y cultural, donde la pasión por el béisbol y el colorido del carnaval compartirán un mismo escenario.