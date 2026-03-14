República Dominicana y Estados Unidos se enfrentan en la Semifinal 1 del World Baseball Classic 2026. El partido se juega el domingo 15 de marzo a las 7:00 PM ET en loanDepot park, Miami. En esta página puedes consultar la hora exacta, los canales de transmisión y el marcador en vivo durante el partido.

MIAMI.-Dominicana y Estados Unidos escribirán este domingo un nuevo capítulo en la rivalidad que han construido históricamente en el Clásico Mundial de Béisbol, cuando se enfrenten por el pase a la final de la sexta edición del torneo.

Estas dos potencias del béisbol mundial se han visto las caras en tres ocasiones en las que los dominicanos han salido airosos en dos de los tres enfrentamientos, pero en el último choque los estadounidenses eliminaron a los caribeños.

En 2013 se enfrentaron por primera vez en una semifinal, partido que ganó Dominicana 3-1; posteriormente en 2017 chocaron en dos ocasiones, el primero fue ganado por los dominicanos 7-5 en la fase de grupo y en los cuartos de final Estados Unidos los despachó con marcador 3-1.

Para este Clásico 2026, los dominicanos y su explosiva alineación buscarán avanzar a la final, pero para lograrlo tendrán que superar “un hueso duro de roer” como lo es Paul Skenes, uno de los lanzadores más dominantes de la actualidad en Grandes Ligas.

Por su lado, los estadounidenses tendrán de frente a Luis Severino y al dominante bullpen de la escuadra dirigida por Albert Pujols.

Dominicana y Estados Unidos, disputan este domingo el pase a la final; los dirigentes Albert Pujols y Mark DeRosa apuestan a sus abridores Luis Severino y Paul Skenes para acercarse al cetro de campeón

Este nuevo enfrentamiento entre gringos y dominicanos será como tener una constelación de superestrellas en un mismo terreno de juego, teniendo por un lado a Aaron Judge y por el otro a Juan Soto, dos de los mejores bateadores del negocio.

Los dirigentes Mark DeRosa y Pujols reconocen que deben ser lo suficientemente cuidadosos para evitar cometer errores con los bateadores de las alineaciones que van a enfrentar.

Plan de trabajo

El capataz dominicano ha definido desde ya su plan de trabajo con los lanzadores en el que Severino tendrá la responsabilidad inicial.

“Esperamos que Severino pueda lanzarnos tres o cuatro entradas fuertes para luego pasarle la bola a nuestro bullpen”, manifestó Pujols al respecto.

El derecho Luis Severino ha lanzado en diferentes escenarios del béisbol de Grandes Ligas, pero las sensaciones será vividas el domingo.

El coach de pitcheo del equipo dominicano, Wellington Cepeda, habló de la preparación que ha venido teniendo Severino para este compromiso, señalando que le ha gustado lo que ha percibido del veterano derecho.

“Severino está en excelentes condiciones y se ha preparado muy bien para este partido, porque imaginábamos que sería contra Estados Unidos. Estamos listos y prepararemos el mejor de los planes contra sus bateadores y esperando que Severino pueda ejecutarlo”, explicó Cepeda, tras el partido del viernes.

En su apertura contra Países Bajos, el pasado domingo, Severino tiró 4.0 episodios, en los que permitió tres imparables, incluyendo un jonrón. Su control lució como cuando brilló con los Yankees, al propinar cinco ponches y no conceder boletos.

Gran expectativa

DeRosa, tras su victoria del viernes sobre Canadá, consideró que el ambiente que se vivirá este domingo en el loanDepot Park será irreal. “Espero que sea uno de los mejores partidos de todos los tiempos”.

Entusiasmo

El estelar Judge, capitán del conjunto estadounidense, externó sus expectativas de cara al encuentro que se espera sea a casa llena.

“Los chicos están súper entusiasmados de poder sentir ese gustito en la atmósfera en el mes de marzo. Queremos dar una gran pelea en Miami, sabemos de la gran ofensiva de los dominicanos y de su bullpen que es uno de los mejores”.

Judge no desaprovechó la ocasión para resaltar las cualidades como lanzador que tiene Skenes.

“Me encanta cualquier partido en el que esté Skenes. Verlo entrenar y sus matices es algo genial.