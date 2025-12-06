México.— Un ataque con carro bomba frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria del municipio de Coahuayana, en el estado de Michoacán, dejó dos personas muertas y al menos siete lesionadas, según informó este sábado el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades detallaron que la explosión ocurrió en horas de la mañana y que se mantienen las investigaciones para determinar las causas del ataque y la identidad de las víctimas.

El estallido se registró frente a la sede de la Policía Comunitaria y provocó daños severos en al menos diez inmuebles y una decena de vehículos estacionados en la zona.

Explosión de un carro

El Gobierno de Michoacán confirmó que el hecho se produjo alrededor de las 12:00 hora local (16:00 GMT) sobre la calle Allende, a menos de cien metros de la alcaldía de Coahuayana, un municipio dedicado principalmente a la pesca y la producción agrícola.

La Fiscalía General del Estado (FGE) abrió una carpeta de investigación para determinar si los fallecidos y heridos eran pobladores o integrantes de la Policía Comunitaria, estructura que opera tareas de seguridad sin reconocimiento oficial por parte del Gobierno estatal.

Antecedentes y conflicto en la zona

La Policía Comunitaria de Coahuayana es liderada por Héctor Zepeda Navarrete, alias El Comandante Teto, exintegrante de los grupos de autodefensa surgidos en 2014 contra el cartel de Los Caballeros Templarios.

El municipio cuenta con presencia de la Guardia Civil (Policía Estatal), Guardia Nacional, Ejército y Marina, que operan en coordinación debido a los conflictos vinculados al narcotráfico en la región.

Michoacán posee 270 kilómetros de litoral en el Pacífico, donde la Secretaría de Marina mantiene operativos constantes ante su uso como ruta para el tráfico de cocaína procedente de Sudamérica.

Las autoridades han detectado que pobladores de la costa colaboran con narcotraficantes recogiendo cargamentos en altamar y trasladándolos por tierra o avionetas hacia otros puntos del país o la frontera con EE.UU.

La Secretaría de Marina también ha confirmado una fuerte confrontación en la zona entre las Policías Comunitarias de Aquila y Coahuayana y el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Refuerzo de seguridad en Michoacán

Desde el 10 de noviembre, México reforzó la seguridad en el estado tras el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, atacado durante un acto público en el Día de Muertos.

Como parte de estos operativos, se han detenido 165 personas y asegurado: