Explosión ofensiva y buen pitcheo conducen a los Bravos

Astros han perdido sus últimos cuatro juegos como locales en la Serie Mundial desde el 2019; Atlanta se roba la ventaja de la casa

El ataque despiadado y un bullpen efectivo pusieron a los Bravos en el camino en la apertura de la Serie Mundial. Las hachas fueron inmisericordes contra Framber Valdez, intermitente en sus actuaciones, al explotarlo en el tercer inning.

La tropa de Bian Snitker atacó al zurdo que venía de de hacer el recorrido más largo (ocho entradas) de cualquier lanzador en esta postemporada en el quinto juego de la Serie de Campeonato. Anoche más bien lució que un impostor había tomado su lugar en el montículo del Minute Maid Park.

Ni cerca estuvo el dominicano del pitcher dominante que apagó los encendidos bates de Boston en el legendario Fenway Park el jueves pasado. Atlanta conectó batazos de diferentes calibres, comenzando por Jorge Soler, quien hizo lo que nunca se había hecho en esta instancia: comenzar el primer juego con un cuadrangular tradicional.

Con ventaja de cinco carreras, todo parecía fácil para los Bravos, pero su abridor y dominador de Astros, Charlie Morton, abandonó el desafío luego de ponchar a José Altuve al iniciar la parte baja del tercer inning. El diestro sufrió una fractura de la fíbula derecha cuando un batazo de Yuli Grruiel le golpeó en el segundo acto.

Morton mostró valentía al completar la entrada y salir a lanzar en el tercero. El bullpen se encargó del resto en una noche en la que hicieron el trabajo Alex Jordan Minter (A. J.), quien tiró 2.2 innings de una carrera, Luke Jackson (1.2), Tyler Matzek (1.1) y Will Smith (1.0).

Max Fried, quien saltó del box masacrado en el quinto inning en su última apertura, tratará de poner 2-0 en choque que tendrá de opuesto al mexicano José Urquidy, de pobre performance en Boston en su anterior salida al ruedo.

DATOS.– Charlie Morton sólo ha permitido una carrera en cuatro aperturas y 18 innings frente a sus ex compañeros de los Astros en postemporada, pero anoche no pudo apuntarse la cuarta victoria sobre ellos porque salió lesionado en el tercer acto con los Bravos delante 5-0…Max Fried tuvo una línea de 4.2 IP, 8 H, 5 C, 2 BB, 3 K (2 H4) en el juego anterior versus los Dodgers. José Urquidy registró 1.2 IP, 5 H 6 (5CL) 1 BB, 2k (1 H4) en su apertura frente a los Medias Rojas. Los dos abridores de esta noche van por reivindicación…El Comisionado Rob Manfred entregó Shoehei Ohtani el Premio por la Hazaña Histórica y no era para menos. No es un galardón anual; se concede a discreción del Comisionado por proezas realizadas o por el impacto logrado y sólo se ha concedido 16 veces hasta ahora. Otros que han obtenido tan elevada distinción son: Mark McGwire y Sammy Sosa, los primeros, por la batalla jonronera del 1998, Cal Ripken Jr. y Tony Gwynn (2001), Bonds, Barry Bonds (2002) por el récord de jonrones en una estación; Rickey Henderson (2002), quien implantó la marca histórica de bases robadas, los Marineros por su récord en la serie regular del 2001 (116-46), Roger Clemens (2004 e Ichiro Suzuki (2005) por romper la marca de hits en un curso. Póstumo a Roberto Clemente por lo que significó para el juego (2006), Ken Griffey Jr., Mariano Rivera (2013), Derek Jeter (2014), Vin Scully (2014), Rachel Robinson (2007), esposa de Jackie Robinson, por la contribución y sacrificio en el mantenimiento del legado de su esposo…Dusty Baker perdió con los Gigantes en la Serie Mundial del 2002, luego ese club ganó los Clásico de Otoño del 2010, 2012 y 2014. Baker dirigiendo a los Cachorros cayó en la SCLN del 2003 después de estar delante 3-1 versus los Marlins. Los Cubs lo ganaron todo en el 2016. Dusty perdió la SDLN del 2017 cuando dirigió a los Nacionales que dos años después se coronaron campeones mundiales. ¿Y este año que pasará?…Jacob deGrom tuvo una línea ofensiva de .364-364-.394 al batear de 33-12 con 6 CE y sólo 9 K. Fried registró .273-.322-.327 (55-15) con 5 CE y 18 K. German Márquez mostró .264-.264-.315 (53-149 5 H2, 9 CE, 13 K. Esos tres lanzadores fueron nominados al Bate de Plata junto a Madison Bumgarner, quien quedó este año con .103-.280-128 (39-4) 3 CE, 9 BB, 29 K. Lo metieron por su pasado. Así se desprestigían algunos premios…Presentamos ocho de los jugadores de los Bravos con sus temporadas topes en cuadrangulares: Jorge Soler (48-‘19), Freddie Freeman (38-’19), Ozzie Albies (30-’21), Austin Riley (33-’21), Adam Duvall (38-’21), Joc Pederson (38-`19), Eddie Rosario (32-’19) y Dansby Swanson (27-’21). Es una alineación subestimada por algunos, pero ahí cualquiera se va profundo y ese equipo en este momento tiene 44-22 desde el 1 de agosto, incluyendo los 11 partidos de esta postemporada…Dan Bellino (43 años) y Mike Muchlinski (44 años) son los árbitros que debutan en Serie Mundial en la tripulación que colocó MLB. El veteranísimo Tom Hallion es el jefe del grupo y tiene bajo su mando a Ted Barrett y el mexicano Alfonso Márquez, quienes en la serie regular comandan tripulaciones, también está Chris Conroy. Ron Kulpa sirve como reserva por si se produce una lesión o problema de salud, mientras que Pat Hoberg y Tim Timmons manejan el replay. Todo se cuida, caballeros…Desde esta noche, pelota hasta enero. La pasión de los dominicanos, el principal evento anual de este país, desahogo de todas las clases sociales para poder soportar las vainas de los congresistas, ahora dizque indignados. ¡Que cojones tienen!

CITA.- “Hemos pasado por esto muchas veces este año, perdiendo componentes clave para nuestro club. Quiero decir, componentes realmente clave. Vamos a seguir. No va a ser una excusa ni nada más. Vamos a salir y seguir intentando ganar partidos ”, dijo el dirigente de los Bravos, Brian Snitker, sobre la pérdida de Charlie Morton por el resto de la Serie Mundial..