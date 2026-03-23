Extienden a dos años plazo para renovar al pasaporte electrónico en República Dominicana

Santo Domingo. – La Dirección General de Pasaportes (DGP) dispuso la extensión a dos años del plazo para la renovación al pasaporte electrónico, medida que entra en vigor desde este lunes como parte del proceso de implementación gradual del nuevo documento de viaje en el país.

La institución explicó que la decisión responde a una estrategia de ampliación progresiva de plazos, en consonancia con el fortalecimiento de su capacidad operativa y la habilitación de nuevas oficinas para este servicio.

En ese contexto, la DGP anunció el inicio de la emisión del pasaporte electrónico en su oficina ubicada en la plaza comercial Megacentro, sumando así tres puntos de servicio en el Gran Santo Domingo, junto a las sedes del Centro de los Héroes y la Oficina Principal.

El horario de atención en este nuevo punto será de lunes a viernes de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche, y los sábados de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde.

El director general de Pasaportes, Lorenzo Ramírez, indicó que la medida forma parte del compromiso de garantizar un proceso organizado, eficiente y centrado en el ciudadano.

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“Esta extensión nos permite avanzar de manera planificada, asegurando que cada ciudadano pueda acceder al nuevo documento con mayor facilidad, mientras ampliamos la capacidad operativa”, expresó.

La disposición impactará directamente a alrededor de un millón de ciudadanos cuyos pasaportes vencen en el período correspondiente, otorgándoles mayor flexibilidad para realizar su renovación.

Las autoridades recordaron que el proceso de captura de datos y emisión inició el pasado 19 de febrero en la sede central, ubicada en la avenida John F. Kennedy esquina Dr. Fernando Defilló, y el 16 de marzo en la oficina del Centro de los Héroes.

Asimismo, exhortaron a los usuarios a agendar citas con antelación y verificar los requisitos antes de acudir a las oficinas.

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El pasaporte electrónico tiene una vigencia de 10 años para adultos y 5 años para menores, con un costo de RD$6,700.

La DGP reiteró que continuará implementando acciones para optimizar los servicios, reducir tiempos de espera y ampliar el acceso al pasaporte electrónico en todo el territorio nacional.