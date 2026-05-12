Rafael Devers mantiene su gran momento

LOS ÁNGELES.– Los bateadores dominicanos Rafael Devers y Willy Adames encabezaron la ofensiva de los Giants de San Francisco en una importante victoria 9-3 sobre los Dodgers de Los Ángeles, resultado que podría marcar un punto de inflexión para un equipo que había tenido un complicado inicio de temporada.

Devers continuó mostrando señales claras de recuperación ofensiva al conectar su tercer cuadrangular en los últimos cinco partidos, mientras que Adames remolcó tres carreras en el primer encuentro de la serie disputado en el Dodger Stadium.

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Con el triunfo, los Giants dejaron atrás una racha de siete derrotas consecutivas como visitantes y consiguieron victorias seguidas por primera vez desde finales de abril.

La ofensiva de San Francisco, una de las más cuestionadas de las Grandes Ligas en este inicio de campaña, mostró otra cara al fabricar 12 imparables, negociar seis boletos y sumar múltiples bases robadas por primera vez en la temporada.

Devers abrió el marcador en la segunda entrada con un jonrón hacia el jardín derecho ante el japonés Roki Sasaki, su quinto vuelacercas del año.

El antesalista dominicano atraviesa su mejor momento de la campaña luego de un lento arranque ofensivo. En sus últimos 11 encuentros batea para .361, con siete extrabases y ocho carreras impulsadas.

El dirigente Tony Vitello destacó el impacto que tiene Devers sobre el resto del equipo más allá de los números.

“Cuando él está de buen humor, es imposible no contagiarse. Tiene energía, quiere ganar y eso se transmite al grupo”, expresó el dirigente de San Francisco.

Devers también fue clave en la séptima entrada al recibir un boleto con las bases llenas que rompió el empate 3-3 y devolvió la ventaja a los Giants.

Acto seguido, Willy Adames castigó el relevo de los Dodgers con un sencillo de dos carreras que amplió la diferencia a 6-3.

El campocorto dominicano volvió a producir en la novena entrada con otro imparable remolcador para cerrar una noche de tres carreras impulsadas.

“Es bueno cuando varios jugadores entran en ritmo al mismo tiempo”, señaló Adames. “Eso ayuda a los lanzadores y también cambia la confianza del equipo”.

Adames atraviesa igualmente un buen momento ofensivo, luego de batear de 11-5 con cinco remolcadas en sus últimos dos encuentros.

El novato Trevor McDonald cumplió una sólida apertura por San Francisco al permitir tres carreras en 5.1 entradas, mientras el bullpen completó 3.2 episodios en blanco para asegurar la victoria.

La reacción ofensiva de Devers y Adames representa una noticia alentadora para unos Giants que buscan recuperar terreno en la División Oeste de la Liga Nacional.