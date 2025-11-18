Leonel Fernández critica al Gobierno

Leonel Fernández no le saca el guante al Gobierno. Dice que está en caída libre, pero los perremeístas ni se inmutan.

Jeannette Jara, candidata de izquierda, ganó la primera vuelta en Chile. Lo difícil parece ganar la segunda si la derecha se une. ¿De acuerdo?

El presidente Luis Abinader tiene programado asistir a Fitur, España, en enero próximo para promover el turismo. ¿Qué les parece?

¿Captarían los funcionarios el mensaje del Presidente sobre la destitución de los titulares de ETED y la Oprep? Parece bien claro.

La discusión sobre la reforma laboral se ha enfriado, aunque es un hecho que la cesantía no será tocada. Y menos como está el clima.

En Juana Méndez, los haitianos incendiaron neumáticos y bloquearon calles en protesta contra el Gobierno. Que se tome nota por aquí.

Mientras Donald Trump estrecha el cerco a Venezuela, el dictador Nicolás Maduro busca oxígeno en Rusia. ¿No sería mejor en la región?

Por cierto, el contrabando de cigarrillos y la afluencia de haitianos por la frontera son un gran misterio. ¿Existe en la zona un pasadizo secreto?