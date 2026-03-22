SANTO DOMINGO.– El expresidente Leonel Fernández afirmó este domingo que el Gobierno del presidente Luis Abinader no puede continuar trasladando al pueblo dominicano el impacto de un problema internacional como la crisis del petróleo.

A través de su cuenta en X, el también presidente de la Fuerza del Pueblo sostuvo que la población no soporta más presión sobre su bolsillo y exhortó a las autoridades a ofrecer menos explicaciones y excusas, y más soluciones concretas.

“La crisis del petróleo no es nueva. La República Dominicana ya ha enfrentado precios más altos y ha respondido con eficacia, como en 2008, cuando el barril de crudo alcanzó los 147 dólares”, expresó Fernández.

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En ese sentido, reiteró que no se debe utilizar una situación internacional como justificación para cargar mayores costos a la ciudadanía, al tiempo que insistió en la necesidad de un plan concreto y efectivo que coloque a la población en el centro de las decisiones.

Asimismo, subrayó que el país demanda menos justificaciones y más acciones que alivien la situación económica de los dominicanos.