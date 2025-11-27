SANTIAGO.-Un joven miembro del Ejército Nacional de República Dominicana (ENRD), falleció ayer en la mañana tras chocar su motocicleta con un camión tanquero de agua en la ciudad de San Francisco de Macorís.

El occiso fue identificado por las autoridades policiales y de la DIGESETT como Kendy Joel Valdez del Carmen, de 18 años de edad y quien expiró a causa de golpes y heridas que recibió con la colisión.

El informe preliminar de las autoridades policiales indica que el joven militar transitaba en motocicleta por la avenida Libertad esquina Salcedo, en el centro de la ciudad, cuando chocó con el camión.

El cadáver del militar fue enviado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), para fines de autopsia.

Puede leer: Secuestradores de pareja en La Cuaba pedían RD$125,000 para liberarlos

Valdez del Carmen era nativo del municipio de las Matas de Farfán y llevaba varios meses prestando servicios en San Francisco de Macorís.