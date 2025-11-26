La pareja que fue secuestrada en el río La Cuaba, en Pedro Brand

Pedro Brand. Una pareja de jóvenes fue rescatada sana y salva por la Policía Nacional luego de haber sido secuestrada la semana pasada mientras se bañaban en el río La Cuaba. Los captores exigían un rescate de RD$125,000 para liberarlos.

Las víctimas, identificadas como Naileny Rossel y Wilmer Contreras, relataron que fueron abordados en el afluente por varios hombres armados con una escopeta y una pistola. Los secuestradores los obligaron a trasladarse a una casucha abandonada, donde fueron mantenidos en cautiverio.

Arma ocupada por la Policía uno de los secuestradores de la pareja en el río La Cuaba, en Pedro Brand

Rossel y Contreras, aunque ilesos, presentaban golpes y traumas y recibieron atención médica inmediata en el hospital Dr. Vinicio Calventi.

Operativo Policial

El rescate fue ejecutado por miembros de la Subdirección de Homicidios y la Dirección Central de Investigación Criminal (DICRIM).

Durante la acción policial, se produjo un intercambio de disparos que resultó en la muerte de uno de los presuntos delincuentes, identificado como Rafi Miguel García, alias “Flaco Diente”, de 22 años. García habría enfrentado a los agentes con una pistola calibre 9 mm que fue ocupada en la escena.

El director regional Santo Domingo Oeste, general Eduardo A. Escalante Alcántara, informó que se mantiene activa la búsqueda de Dargenis de Jesús, alias “El Sicario”, y otros hombres fuertemente armados involucrados en el secuestro, para someterlos a la justicia.