Falta conciencia política

En República Dominicana no hay un solo líderque le diga al pueblo dominicano que andamos mal y haga conciencia sobre el costo de sangre de la democracia que disfrutamos –con sus defectos y virtudes, pero democracia al fin–, con una constitución y leyes particulares cuyo deber es cumplirlas como ciudadanos y exigir a las autoridades que se cumplan, para aspirar a estadios de mayor institucionalidad y desarrollo político, económico y social.

Jamás retroceder. Pero la falta de conciencia política y la distorsión nos pueden conducir a un camino equivocado.

Hace falta enseñar el pensamiento político de Nelson Mandela, luchador por los derechos humanos, activista contra el apatheid y filántropo; Pepe Mujica, sobre sus luchas, filosofía de vida y el pensamiento de Platón; Juan Pablo Duarte y su hermoso pensamiento;Gregorio Luperón, el restaurador y decenas de dominicanos que ofrendaron su sangre para garantizar un mejor futuro a las siguientes generaciones.

Nadie tenía conocimiento de la Antigua Orden Dominicana, que lidera el joven Ángelo Alexander Vásquez, quien expresa ser admirador de Adolfo Hitler, pero que Nuria Piera convirtió en víctima.

Es peligrosa la enorme siembra de confusión que se registra en la población, ser nacionalista no es sinónimo de antihaitianismo, pues esto último involucra racismo y xenofobia.

La inmensa presencia de ilegales se puede condenar desde el punto de vista legal, pues contamos con la Ley 285-04, pero no es al Hoyo de Friusa donde hay que protestar, sino en la Dirección de Migración y enotras instancias gubernamentales.

Los únicos responsables son Migración, los militares que están en la frontera, que se hacen multimillonarios al vapor con su mafia, y los empresarios que contratan a los inmigrantes, sobre todo de la construcción y la agropecuaria.

Sin embargo, no puede perderse de vista que los obreros haitianos aportan el 8% del Producto Interno Bruto. Y que sectores como construcción y agropecuaria no funcionarían sin los haitianos, porque los jóvenes dominicanos hace muchos años que no laboran bajo el sol. Y esos haitianos trabajan sin seguro médico, sin prestaciones ni seguro de vida.

Ese es un tema sobre el cual hay que coger y dejar. No es verdad que los haitianos desplazan a los dominicanos de los trabajos, sencillamente realizan labores que nuestros compatriotas no hacen.

Usted busca los vendedores de aguacate en las calles y todos son extranjeros, se trata de gente que salehuyendo a la miseria de su país, ahora azotado por pandillas criminales.

De todas maneras, la excesiva presencia de ilegales es un problema y estoy de acuerdo con la aplicación de la ley.

Que empiecen repatriando aaquellos involucrados en actividades ilícitas o que sencillamente no estén realizando actividadeslaborales. Para algo deben servir el DNI y demás organismos de inteligencia del Estado.

Pero hay que enseñarle a la gente que ese no es el único problema para protestar, está el déficit en el servicio eléctrico, la Barrick Gold Corporation, el alto costo de la vida, la corrupción pública y la inseguridad ciudadana, para solo citar cinco. Se estásumando uno imaginario, pero peor, como es la distorsión del concepto patriotismo.