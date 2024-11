Falta de espacio en los vagones y poca educación de los usuarios complican el día a día en Metro

La falta de espacio en los vagones del Metro de Santo Domingo (MSD) debido a la gran cantidad de pasajeros que lo abordan a ciertas horas, y la mala educación de una parte de los usuarios de ese medio de transporte, en el interior de los aparatos, en los andenes o en cualquier otra zona, son temas de preocupación para los ciudadanos de un perfil instruido.

Viajar apretujados y de manera muy incómoda en los vagones del metro, sobre todo en las denominadas horas pico (6:30 a 8:30 a. m. y 5:00 a 7:30 p. m.), en los últimos meses se ha convertido en un problema de importancia para quienes tienen que usar ese transporte que aparte de esperar cada vez más tiempo en las estaciones, tienen que viajar con personas de mal comportamiento.

“Coño, caminen hacia atrás que aquí caben más”, decía un individuo, de aspecto corpulento y mal humorado, pero sobre todo con un detestable vaho a boca, mientras empujaba de manera violenta hacia el interior del aparato, que se preparaba para salir de la estación Trina de Moya de Vásquez en la avenida San Vicente de Paúl a la 6:35 de la mañana.

Desde adentro otros se quejaban de que no son vacas y que no hay necesidad de empujar que los que no caben esperen el otro metro.

“Aquí todos queremos llegar ya que tenemos horas de entrar a un trabajo y esto no es para andar cómodo, el que quiere que no se le peguen que pague un taxi”, expresó en torno un poco burlón una señora con un extraño peinado que apenas le dejaba ver sus pequeños ojos negros.

Te puede interesar leer: Usan áreas Metro de SD para estacionar autos

Hay quejas constantes de los pasajeros, del masivo transporte, por la falta de espacio en los vagones en las determinadas horas pico, y aunque el inconveniente ya trasciende estos horarios, para los pasajeros que deben tomar los vagones en las paradas intermedias el problema es aún peor.

Cada día que pasa abordar el vagón de un tren en una de la estaciones cabecera, como lo son: Estación Mamá Tingo, Concepción Bona, María Montes, Juan Pablo Duarte (transfer) o en el Centro de los Héroes es una verdadera lucha de habilidad y empujones que muchas veces crea enfrentamientos verbales entre pasajeros que luchan por entrar.

Promesas

Aunque el presidente Abinader habló en enero del año 2021 sobre la ampliación del metro de 3 a 6 vagones, no fue hasta junio del 2023 que la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) informó que para satisfacer la creciente demanda de usuarios llegarían al país en los próximos días los vagones comprados en España.

En el pasado mes de julio fue noticia la llegada a República Dominicana de los primeros seis vagones que llegaron al país, de los 72 que se habían contratado y que vendrían seis cada mes hasta completar el total. Estos vagones servirían para duplicar la capacidad de los trenes, los cuales pasarían de tres a seis vagones.

Hasta ahora se siguen esperando los vagones, y la gente sigue en su día a día aguatando empujones.

Mala educación

Aunque por lo regular muchas veces en algunos vagones hay agentes del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro y Teleférico (Cesmet) que ponen el orden llamando la atención de cualquier persona que esté violentando las normas de convivencia en los vagones, ellos no pueden estar en todos.

Vociferar sobre cualquier tema, andar con música alta y sin audífonos. No atender la solicitud de una mujer embarazada o de una persona con un niño o alguna discapacidad, para que le ceda el asiento, son algunas de las faltas de muchos de los individuos que usan estos trenes.

Otros irrespetos ocurren en las puertas, que deben de estar libres para que las personas que salgan puedan hacerlo sin dificultad, sin embargo siempre hay intrusos dificultando que se pueda fluir con libertad, e intenten entrar mientras otros salen.

Pero quizás lo más preocupante es ver en algunos días, algunas de las estaciones del metro llena de volantes de compras de recargas de viajes y de tarjetas desechables tiradas en los pisos de los andenes bailando de un lugar a otro al ritmo del viento que llega al lugar. También se observan chicles pegados en las cerámicas del suelo.

Higiene

Entrar a los vagones con malos olores corporales (sudor, sicote, mal olor de boca, entre otros) o con un fuerte hedor producido por vestimentas con varios días sin lavar o usadas después de un día de trabajo o acción deportiva en un ambiente caluroso, es algo ya común a pesar de lo incómodo para los demás.

“Son muchas veces que cuando se abre la puerta del metro y entra un hombre de esos que pasan un día trabajando o un joven practicando pelota regularmente se recibe un fuerte golpe de un mal olor a diablo y no saber qué hacer, y solo hay que quedarse ahí y disimular”, expresó Jaimito Tavárez

La verdad es que el muy diferente al problema del mal comportamiento que en parte es enfrentado por los agentes del Cuerpo Especializado para la Seguridad del Metro y Teleférico (CESMET) en algunos caso, el inconveniente de la higiene personal no, ya que es una cuestión muy delicada.

Capacidad

Son tres la cantidad de vagones por tren, con una capacidad de 240 pasajeros por vagón o 720 personas por tren aproximadamente. De incrementarse el número de vagones el total de pasajeros transportado en cada viaje seria de 1,440 pasajeros.