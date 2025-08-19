SANTO DOMINGO.- Los familiares de Luis Manuel Brazobán Núñez, un prestamista de 50 años que fue abatido a tiros la madrugada del domingo en la calle Sánchez de Villa Mella, Santo Domingo Norte, calificaron su muerte como un abuso policial y exigieron justicia.

La denuncia de familiares

Su hermana, Tatiana Núñez, afirmó que minutos antes de la tragedia Brazobán celebraba su cumpleaños en una discoteca del sector y que al momento del hecho llevaba consigo una alta suma de dinero en efectivo y prendas de valor.

Según relató, el occiso temía que los agentes de la Policía Nacional intentaran despojarlo de esas pertenencias, ya que —aseguró— era víctima de constantes hostigamientos y chantajes económicos por parte de uniformados.

“La Policía lo tenía en zozobra. Como él era prestamista, cada vez que tenía dinero lo buscaban para sacarle. Como ya no quería seguir cediendo, lo mataron”, denunció Núñez.

La joven cuestionó por qué los agentes no usaron métodos menos letales, como el gas pimienta, para someterlo. “En vez de quitarle la vida, pudieron detenerlo vivo. Luego de matarlo, se llevaron las prendas que valoramos en más de dos millones de pesos. Eso no es justo”, declaró entre lágrimas.

Acusaciones

Otros familiares y amigos del fallecido coincidieron en señalar que no se trató de un enfrentamiento, sino de “un atraco por parte de los policías”.

La hija del occiso, Estefany Brazobán, aseguró que tras la intervención policial desaparecieron las pertenencias de su padre, incluyendo alrededor de 250 mil pesos en efectivo y joyas de oro.