30 años de prisión para mujer que atropelló a tres jóvenes, una embarazada de su pareja

SANTO DOMINGO.– Una mujer fue condenada a 30 años de prisión tras embestir con su vehículo a tres jóvenes, entre ellas una que se encontraba embarazada de su pareja, en un hecho ocurrido en Los Arqueanos de Villa Mella, en Santo Domingo Norte.

La condenada fue identificada como Leslie Yirel Medina Ramírez (La Beba), de 22 años, quien fue sentenciada por la muerte de Elideiny Rodríguez Vicente, también de 22 años, y por causar heridas a la entonces embarazada Anyeika Jorfenix Liriano González y a Liz Caroline Mateo, ambas de 18 años.

De acuerdo con el expediente instrumentado por el fiscal investigador Jesús Manuel Núñez, el hecho ocurrió la mañana del 22 de diciembre de 2024, cuando las tres jóvenes caminaban juntas hacia sus residencias por la calle Emma Balaguer, en el sector Los Arqueanos de Villa Mella, momento en que fueron impactadas a alta velocidad por un vehículo blanco conducido por la procesada.

El expediente también señala que un día antes del hecho, Medina Ramírez habría amenazado de muerte a las víctimas, asegurando que no verían el año 2025, bajo el alegato de que Liriano González estaba embarazada de su pareja sentimental.

El informe del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) determinó que Rodríguez Vicente falleció a causa de hemorragia interna y trauma contuso múltiple. En tanto, Liriano González, quien tenía seis semanas de embarazo, sufrió politraumatismo con componente craneal, toracoabdominal y pélvico, mientras que Liz Caroline Mateo presentó trauma toracoabdominal y lesión en el miembro inferior derecho.

Durante el juicio, el Ministerio Público, representado por el fiscal litigante Francisco Vinicio, presentó suficientes elementos de prueba que demostraron la responsabilidad penal de la acusada, quien violó los artículos 295, 304 y 309 del Código Penal Dominicano, relacionados con homicidio voluntario.

La condena fue dictada por los jueces Josefina Ubiera Guerrero, Ana Miledys Taveras e Isaías R. Martínez, del Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo Este, quienes dispusieron que la sentencia sea cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres.