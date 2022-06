Fanáticos enloquecen con Karol G y Anahí en concierto

En lo que parece un éxito tras otro, la cantante colombiana Karol G continúa su gira multitudinaria haciendo de cada presentación algo inolvidable, esta vez en la Arena Ciudad de México, como parte de la gira Bichota Tour Reloaded, donde la gran sorpresa fue, según la artista, una de sus mayores ídolos musicales, Anahí.

La exintegrante de la agrupación RBD fue la invitada estelar de una noche mágica donde la colombiana no solo dio un regalo especial a sus fanáticos sino que, cumplió también uno de sus sueños al cantar junto a la intérprete de “Enséñame”.

Anahí junto a Karol G en camerino antes de su presentación.

Las redes sociales se han inundado con videos e imágenes de la gran presentación en la que, con la voz rota de la emoción, la apodada Bichota anunció a su invitada, provocando una gran ovación del público quienes veían a toda pantalla la imagen de la también actriz Anahí, mientras subía al escenario.

Karol G puso a toda una generación a cantar en una sola voz!🫶🏼 RBD por siempre “Sálvame”🔊🎶🎵 #karolgxanahi — Heidy Martinez (@LaMartinez23) June 13, 2022

Ambas artistas interpretaron uno de los temas más reconocidos del famoso grupo, «Sálvame», removiendo sentimientos entre la gente que cantó con ellas de principio a fin.

Las cantantes Anahí y Karol G se abrazan tras su intérpretación de «Sálvame» ante miles de fanáticos en México.

«Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir», contó Karol G.

Visiblemente emocionada, Anahí también se dirigió a Karol y al público reconociendo que tenía 11 años sin subir a un escenario.

Tras la presentación ambas artistas han compartido imágenes y videos de la gran noche, así como sus impresiones al sentir la aceptación del publico presente

Esta foto define exactamente las emociones que todos sentimos al ver a Anahi cantando SÁLVAME junto a Karol G. ❤️‍🩹 pic.twitter.com/BhjLkWP3zl — Karol G Cloud (@Osmeiry0516) June 12, 2022

“Sí … todavía estoy llorando… no había posteado este video porque lo quise ver las veces necesarias para entender que aunque fue un momento de todos y para todos, ese momento fue mío también !!! Fue increíble ver como a pesar de los años de ausencia aún brillas con tanta intensidad. 11 años fuera de los escenarios, 11 años de invitaciones que rechazaste por que tenías otros ideales y aceptaste la mía 😭😭😭 LA MÍA!!!! Me aceptaste a mí y me sentí tan Grande y tan especial!!! TE AMOOOO ❤️‍🔥 Verte de nuevo ante el mundo, en medio de lágrimas y tantas emociones, solo confirmó que aunque por años han sido hermosos recuerdos, los sentimientos de toda una generación siguen vivos, INTACTOS 🔥🔥🔥 Mi reina @anahi que mis ojos vieran tu regreso a los escenarios compartiéndolo CONMIGO es algo que NUNCA JAMÁS olvidaré y qué tal vez cada que recuerde una lagrimita vuelva a aparecer 🌟🌟🌟 TENERTE AHÍ NO ME HIZO FELIZ SOLO A MI; TENERTE AHÍ NOS HIZO FELICES A MILLONES HOY!!! ♾❤️‍🩹❤️‍🩹❤️‍🩹 tú y yo para siempre”, escribió la colombiana en su cuenta de Instagram.