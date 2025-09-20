Fantino llora la muerte de dos hermanos ahogados en presa de Hatillo

Fantino, Sánchez Ramírez.— Conmoción en el sector Los Chinchilines luego de que dos hermanos perdieran la vida ahogados la tarde de este sábado en la presa de Hatillo.

Las víctimas fueron identificadas como Jansel Acevedo, de 13 años, y Keyla Acevedo, de 15, quienes, según testigos, llegaron por la tarde junto a un grupo de jóvenes a la comunidad de Hernando Alonzo y se lanzaron al embalse. Minutos después sus cuerpos no volvieron a salir a la superficie.

Brigadistas de la Defensa Civil y voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Fantino acudieron rápidamente al lugar y coordinaron las labores de búsqueda y rescate. Las autoridades informaron que ambos cuerpos fueron recuperados en el área y trasladados conforme a los protocolos correspondientes.

El padre de los menores, José Acevedo (Chepe “el Pollero”), y otros familiares permanecen consternados; vecinos y residentes de Fantino se congregaron en la zona para acompañar a la familia y expresar su pesar por la tragedia.

Fuentes locales señalaron que Jansel y Keyla eran estudiantes meritorios, hecho que ha profundizado la consternación en la comunidad. Las autoridades municipales y de protección civil reiteraron el llamado a la población para extremar las precauciones en piscinas, ríos y presas, y anunciaron que se investigan las circunstancias exactas del suceso.

Las honras fúnebres y disposiciones finales serán informadas por la familia en los próximos días.