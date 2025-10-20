Santo Domingo. – Faride Raful, ministra de Interior y Policía, respondió este lunes a las declaraciones del expresidente Leonel Fernández, quien aseguró que el actual Gobierno ha fracasado en materia de seguridad ciudadana.

Tras encabezar una reunión de trabajo junto a la vicepresidenta Raquel Peña, Raful defendió las acciones implementadas por la gestión del presidente Luis Abinader para fortalecer la seguridad pública y transformar el sistema policial.

“En temas tan delicados como la seguridad no se puede caer en la demagogia ni ofrecer soluciones mágicas» expresó.

«El expresidente Fernández conoce muy bien lo complejo que es este tema. Si revisamos las estadísticas de sus gobiernos, las tasas de homicidios no bajaron de un 21%”, afirmó la funcionaria.

La ministra subrayó que la reforma policial en marcha debe ser respaldada por todos los sectores políticos y sociales, resaltando que es un esfuerzo que involucra a cientos de personas comprometidas con lograr un cambio estructural en la institución.“Este es un proceso que requiere la colaboración de todos, no restar credibilidad a un trabajo serio que busca garantizar una transformación sostenible en el tiempo”, puntualizó.

Raful también destacó que las medidas impulsadas por el Gobierno han mejorado las condiciones salariales de los agentes, sus beneficios institucionales y la relación entre la ciudadanía y la Policía Nacional.