Fausto Mata provoca debate tras opinar sobre Yailin

Santo Domingo.– El actor y comediante Fausto Mata volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de emitir polémicas declaraciones sobre la exponente urbana Yailin La Más Viral.

Durante una entrevista en el programa Politiqueando RD, conducido por Emilio López y Raeldo López, Mata expresó que, aunque reconoce el alcance internacional de Yailin, no la considera una artista con méritos suficientes dentro de la industria.

Sus comentarios generaron reacciones encontradas en redes sociales, especialmente por el tono sarcástico de su “perdón”. No obstante, el humorista también salió al frente de rumores, asegurando que la cantante no consume sustancias ilícitas.

Fausto Mata

En otro orden, Mata abordó el rol del empresario y comunicador Santiago Matías, a quien reconoció como una figura clave en la proyección internacional del país, aunque marcó diferencias respecto a algunas de sus acciones.

Mata criticó también el estado actual de la música urbana en el país, afirmando que la industria está “secuestrada” y cuestionando figuras como Tokischa, a quien dijo no considerar un modelo a seguir.

Las declaraciones del comediante han reavivado el debate sobre los estándares artísticos, la influencia de las figuras públicas y el rumbo cultural y político de la nación.