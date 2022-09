Favorece los jueces expliquen claro fallos

Es importante que, éticamente, los jueces eventualmente vayan a los medios de comunicaciones para explicar de manera pedagógica el contenido de sus decisiones, en interés de que las comunidades entiendan y sepan a dónde conducen sus decisiones, cuál es la consecuencia, cuáles son los actos que están prohibidos y cuáles no, consideró el representante de la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial(CIEJ), Octavio Augusto Tejeiro Duque.

Para el catedrático colombiano, en el campo judicial impera una nueva corriente en la que se impone el contacto de los juzgadores con la sociedad y, especialmente, con los medios de comunicación, ya que esto perfila transparencia.

“Es prudente que los jueces vayan a los medios de comunicación y den explicaciones de sus decisiones y eso perfila la transparencia que debe existir y eso permite una rendición de cuentas a cerda de los fallos judiciales”, refiere el magistrado colombiano durante un evento regional que realizó el Poder Judicial Dominicano sobre la ética de los jueces.

“Por el bien de los ciudadanos, los jueces están en el deber de asistir a paneles, congresos y conferencias para que la comunidad conozca cual es el contenido del pensamiento de la judicatura acerca de lo que está pasando en el mundo”, consideró Tejeiro Duque.

Cree que el aislamiento que todavía mantienen algunos jueces puede afectar su ética “esa fue una forma paradigmática del juez durante mucho tiempo, no tanto porque el juez se sintiera superior, sino porque el juez tiene deficiencias evidentes en sus destrezas comunicativas. No siempre el juez se comunica adecuadamente, porque no lo sabe. No está formado en comunicación social”.

“Insistimos en que el siglo XXI, que se nos vino con todas sus tecnologías, con su cuarta revolución industrial, con su maremágnum de fenómenos monumentales en el mundo, yo creo que éticamente exige que los jueces salgamos a los medios con ciertas mesuras, con prudencia a explicar el pensamiento de la judicatura sobre los problemas fundamentales de la sociedad”, consideró el formador de escuelas judiciales de Iberoamérica.

Entiende que los poderes judiciales de Iberoamérica están dando pasos importantes de acercamiento a la sociedad, rindiendo cuentas de sus actuaciones dentro de la judicatura.

No obstante, sostiene que una de las características del juez es evitar convertirse en un factor de reconocimiento, de congratulación u homenaje.

El especialista en Derecho Procesal Civil entiende que los jueces éticos llevan confianza a la ciudadanía y robustecen la democracia.

“Lo que aspiramos en el mundo es a que nuestros juzgadores sean muy éticos, porque en esa medida se legitima las decisiones que toman, y al legitimar las decisiones que toman genera confianza en la ciudadanía”, dijo.

Añadió que un juez ético debe estar adornado de virtudes como la independencia, la integridad, la imparcialidad, la cautela, la cortesía, la transparencia y otras.

Exhortó a los nuevos jueces a formarse en la cultura de la integridad, la ética, la independencia, la imparcialidad y en las habilidades comunicacionales “el mundo moderno exige que los jueces salgamos de vez en cuando a los medios y rindamos cuentas y le contemos a las ciudadanías lo que estamos haciendo y, sobre todo cuales son nuestros criterios de justicia”.