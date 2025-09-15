Se pauta para este 2 de octubre el inicio de evaluaciones y se programa juramentación para 28 de noviembre

Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) celebró este lunes su segunda sesión de trabajo con el fin de evaluar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia que podrían optar por un nuevo período, así como llenar dos vacantes. De igual forma, el conocimiento de postulantes a jueces y suplentes del Tribunal Superior Electoral.

Todos los miembros del CNM estuvieron presente, salvo el presidente Luis Abinader, quien estuvo representado por la vicepresidenta Raquel Peña.

La magistrada Nancy Salcedo, en su calidad de miembro y secretaria del Consejo, informó que para el 28 de noviembre podrían juramentarse los nuevos jueces de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, de avanzar acorde al cronograma establecido.

Al término de esta segunda sesión se indicó que se aprobó la modificación al reglamento 1-19, específicamente en su artículo 4, sobre la decisión de realizar o no entrevistas públicas a los jueces en proceso de evaluación, la cual fue propuesta en la primera sesión, el pasado 25 de julio.

“Estas observaciones fueron valoradas y examinadas con detenimiento. A partir de mañana, se hará el anuncio público de la aprobación del reglamento modificado y se abrirá un plazo para que la ciudadanía tome conocimiento y haga las observaciones a esos informes que serán colgados en el portal web del Consejo Nacional de la Magistratura”, precisó la magistrada Salcedo.

Actualmente, existen dos vacantes en la Primera Sala de la Suprema Corte, y tres jueces cuyo período ha concluido y deben ser evaluados.

Desde 2019, dichos magistrados han enviado informes anuales de desempeño que están disponibles en el portal web del CNM, lo que permitirá a cualquier ciudadano consultar y comentar al respecto.

El Consejo estableció un cronograma tentativo de evaluación, el cual iniciará el próximo 2 de octubre con jornadas de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.