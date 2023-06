Jatnna Tavárez: “No se puede caer en la trampa del sensacionalismo”

No es de extrañar que Jatnna Tavárez sea una de las personas más admiradas como comunicadora y como persona, y es que la calidez, autenticidad que transmite delante y detrás de las cámaras es lo que le ha hecho ganar un sitial en el corazón de la sociedad.

Han pasado 38 años desde que se estrenó en los medios, y aunque los tiempos han cambiado, Tavárez ha sabido reinventarse, ejerciendo una comunicación que real y efectivamente sea social, pues destaca que se siente agradecida de ser una representante de tantas personas que no tienen el privilegio que otros tienen, tratando siempre de satisfacer las necesidades y crear una transformación, y, como ella dice, poniendo el oído en el corazón de la gente.

Jatnna Tavárez

“Me siento sumamente feliz y agradecida haciendo algo que amo profundamente, ha sido un camino largo, pero sumamente satisfactorio, teniendo que enfrentar cada día nuevos retos. Aquí estoy y profundamente agradecida del público que me ha mantenido durante tantos años”, expresó a Qué Pasa!

Al cuestionarle sobre los desafíos de la comunicación de cara al futuro Jatnna, quien es uno de los pilares de la comunicación dominicana, respondió que desde hace muchísimo tiempo se están enfrentando a varios desafíos, desde el cambio de la industria, hasta la audiencia.

Aun así, afirma que en su caso “gracias a Dios las cosas han marchado bien, y el desafío es seguir manteniéndonos, pero no solamente por acumular los números, porque soy de las que digo que no se puede caer en la trampa del sensacionalismo, de jugar con el dolor ajeno, por el mero hecho de tener números.

Nunca se puede perder de vista el verdadero compromiso que tenemos como comunicadores, o sea, siempre enfrentaremos retos, siempre tendremos que reinventarnos, siempre es importante mantener los números de la audiencia, pero nunca debemos transgredir ese límite de llegar al sensacionalismo por tener números. Creo que haciendo televisión y radio, comprometida y educativa siempre dará buenos resultados”.

Jatnna Tavárez

Tavárez, quien hace años conduce el espacio televisivo “Con Jatnna” y desde hace dos el programa radial de variedades “Aquí entre nos”, sostuvo que actualmente en los medios existen “buenos productos y muy buenos comunicadores que han asumido el ejercicio de su profesión como un apostolado y en ese tenor es el público quien determina qué apoya y qué no”.

¿Retiro?

Jatnna tiene una gran legión de seguidores de su carrera y sus proyectos, quienes pueden respirar, pues la comunicadora por ahora no está pensando en el retiro, aunque sostuvo que “nadie es eterno en ninguna plataforma en la que se desarrolla”.

“Le pido mucho a papa Dios que me dé las señales claras de cuándo debo hacerlo, pero pienso que no me voy a retirar nunca, en el sentido de que aunque no esté frente a las cámaras, aunque no esté en radio, siempre estaré detrás brindando oportunidades al nuevo relevo que es tan importante”, manifestó.