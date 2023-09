Félix Perdomo, regidor

El tercer domingo de febrero, que será el día 18 del segundo mes del próximo año, estaremos celebrando elecciones municipales, o sea, decidiremos quiénes serán para el periodo 2024-2028 nuestros alcaldes o alcaldesas, regidores y regidoras, así como los directores, directoras y vocales de los distritos municipales.

Conozco bien a un dirigente político y comunitario: Félix Perdomo, quien actualmente ejerce su segundo periodo como regidor del Distrito Nacional, circunscripción No. 2 y aspira a seguir en el próximo periodo 2024-2028. «Más cerca de ti «. Con esta nomenclatura o slogan se promueve uno de los 37 regidores que actualmente tiene la capital, y quien como ya dijimos procura continuar como tal.

Pero más cerca de ti, no es meramente un slogan, un enunciado, No. En Félix Perdomo esto encierra todo un comportamiento, es algo conceptual. Es un mensaje de contenido, que está avalado por la trayectoria de este dirigente político y activista social. En las primarias del PRM el día primero de octubre estará en el No 25 de la boleta de regidores.

Desde siempre ha hecho política y labor comunitaria palmo a palmo, mano a mano con la gente, con los munícipes de los diferentes barrios y sectores que conforman esta demarcación del Distrito Nacional. Buscándole solución, hasta dar con ella, a las necesidades y problemáticas sociales que aquejan a éstos.

Félix Perdomo se ha cultivado, se ha preparado para ser funcionario público o legislativo; conoce muy bien las normas, las leyes de la función pública, especialmente la ley 176-07 del Distrito Nacional y los municipios y otras afines como la 166-03, la 3456 y la 3455. Está plenamente consciente de su rol, que es un interlocutor, un canalizador entre las comunidades y sus Gobiernos Locales, entre los munícipes y las autoridades edilicias.

Es de justicia resaltar que este producto social y político que aquí pondero, es una hechura a la perfección, a la imagen y semejanza de un gran líder y dirigente político que, aunque joven aún, lleva una dilatada y exitosa carrera política, varias veces funcionario público, diputado del Distrito Nacional, circunscripción No 2 por varios períodos, actualmente miembro de la Dirección Ejecutiva del partido de Gobierno, el Partido Revolucionario Moderno, y ministro de Industria, Comercio y MiPymes: Víctor -Ito- Bisono.

Muy cordialmente,

Por: José Vicente Calderón R.